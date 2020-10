Dudas sobre qué hacer y qué no con el cierre perimetral y la limitación de reuniones solo a convivIentes

Antes de que entrase en vigor el cierre perimetral de Vigo, que se inició a las 15 horas del viernes 30 de octubre, fueron muchos los vecinos que decidieron abadonar la ciudad dejando imágenes de largas retenciones a la salidas como en la Avenida de Madrid. La Policía Nacional ya advierte que realizará controles en los distintos viales de entrada y salida de Vigo durante los próximos días. Incluso han tenido que aumentar el personal para llevar a cabo estos controles.

Pero son muchos a los que tienen dudas sobre lo que se puede y no se puede hacer. Hay que recordar que además del cierre perimetral, en la ciudad olívica sólo se permiten las reuniones de personas convivientes. Resolvemos aquí algunas dudas.

Preguntas frecuentes.

¿Puedo desplazarme desde Vigo a Baiona a mi casa de verano? La respuesta es no. La medida trata de evitar que nos desplacemos entre los distintos municipios del área para que, por decirlo de alguna manera, el virus no se mueva entre poblaciones. Tampoco puedo desplazarme a un cementerio que este fuera de la ciudad olívica durante este fin de semana, festividad de todos los santos y de difuntos. La normativa implica que no se pueda salir ni entrar a Vigo, al menos hasta el próximo martes 3 de octubre,

¿Puedo practicar deporte con unos amigos? La normativa publicada por el DOGA habla de que la limitación a personas no convivientes no afecta al deporte pero este tiene que ser federado. Las reuniones tanto en espacios públicos como privados se limitan a personas que viven bajo el mismo techo.

¿Qué pasa si somos una famiilia de seis miembros que vive bajo el mismo techo y quiere salir a cenar? Pues que tendrán que hacerlo en mesas separadas. Las reuniones tanto en espacios públicos como privados mantienen la norma de que serán cómo máximo 5 personas. (Ojo en los cementerios porque sólo se podrá acceder al interior en grupos de 4 personas convivientes).

¿Puedo ir a comer con mis compañeros de trabajo? La limitación determina que las reuniones de personas sólo conviventes no será aplicable en el caso de actividades laborales, institucionales, empresariales, profesionales y administrativas. Pero la lógica hace pensar que mejor no mantener una comida de trabajo, menos en un establecimiento. La norma tampoco afecta a centros universitarios, educactivos, de formación, ocupacionales o como decíamos antes, al deporte federado.

Razones por las que puedes entrar o salir de Vigo.

Cuidado y asistencia a menores.

Cuidado de personas vulnerables.

Cuidado y asistencia a personas mayores.

Realización de trámites judiciales.

Realización de trámites administrativos y bancarios.

Asistencia a citas médicas.

Asistencia al trabajo.

Por estudio.

En todo caso la Xunta insiste en apelar al sentido común y a la responsabilidad individual. Por ejemplo, un estudiante de la Universidad de Santiago podría regresar a su casa en Vigo, pero para evitar movimientos del virus, lo más deseable es que se quedase en la ciudad que reside para estudiar. Lo dicho, sentido común.

Consulta pulsando aquí el DOGA,