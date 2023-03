Down Vigo conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down con diversos actos en toda la ciudad

Campaña de Down España

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, DOWN ESPAÑA lanza la campaña “#NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más”, con el objetivo de cambiar la forma de ver a las personas con el síndrome de Down, que la cotío está cargada de prexuizos y estereotipos que dificultan su inclusión en la sociedad.



GenXeneralizacións como las de que son todos cariñosos o unos anxeliños o algunas más despectivas referidas la que llevan una vida sin aspiraciones ni metas, o la que son personas inactivas, que representan una carga familiar, etc… se contradicen con la realidad que viven las propias personas con el síndrome de Down hoy en día. Ellos/as sinten que tienen vidas plenas, cargadas de ilusiones y proyectos. Por eso, reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, que les de la acceso la una vida sin límites.