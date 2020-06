Dos años de cárcel por agredir a otro joven con un vaso en el rostro durante una discusión en una discoteca

Una discusión en medio de una noche de fiesta puede salir cara. Y si no que se lo digan al joven vigués que acaba de ser condenado a dos años de prisión tras haber agredido a otro chico con un vaso en el rostro durante una discusión que se produjo en el interior de una discoteca de la ciudad olívica.

El asunto fue juzgado en las últimas horas en la sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. El acusado aceptó la condena que le habían impuesto por "estampar un vaso a otro joven tras una discusión". Una pena que se vio reducida puesto que la Fiscalía solicitaba para este joven, en un principio, cuatro años y medio de cárcel por la comisión de un delito de lesiones con instrumento peligroso.

Después rebajó su petición de condena al tener en cuenta el atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que el acusado hizo frente a parte de la indemnización solicitada para el otro joven que resultó herido.Además, durante la celebración del juicio, el acusado reconoció haber cometido los hechos y aceptó la pena de dos años de prisión, así como el pago que mantiene pendiente de la responsabilidad civil y que supone cerca de 6.900 euros.

No cumplirá prisión mientras no cometa otro delito.

Tras todo ello, el tribunal acordó suspender la ejecusion de la pena de cárcel de dos años que se le impuso con la condición de que el acusado no cometa ningún delito durante este periodo (2 años). Además, tendrá que hacer frente al pago de la indeminación, que se acordó será fraccionado en varias mensualidades.