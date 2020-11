Diabetes: el azucar no está prohibido, sólo hay que controlar su consumo

Como cada 14 de noviembre, este sábado se celebra su Día Mundial de la Diabetes.

¿Por qué se celebra este día?

Esta efeméride se celebra desde el año 1991, tal día como hoy porque coincide con el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921. En reconocimiento a su trascendental aportación al mundo sanitario en el tratamiento de la diabetes.

La Diabetes es una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años. Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Este peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en general. De nuevo nos hemos puesto en contacto con la directora médica de Nutrendo, Bertína Fernández, para que desde el punto de vista profesional nos hable de esta enfermedad.

Diatéticos y Nutrición.

Aquellas personas que no conviven con una persona diabética a diaria quizás desconozcan las pautas que deben llevar a la hora de alimentarse o incluso si tiene alimentos prohibidos. Y es que una buena alimentación es fundamental ya no sólo para las personas que tienen diabetes, sino para todos. Pero en su caso, quizás más. ¿Qué consecuencias puede haber para un diabético que no cuide su alimentación? En el siguiente audio puedes conocer algunas pautas a la hora de alimentarse que debe seguir una persona que padece diabetes.

Por cierto, también hemos hablado de una Diabetes, en este caso muy particular, la Diabetes gestacional. Estos son los consejos para una embarazada que se encuentre en esta situación.

Y por último, aunque la mayoría de pacientes que padecen diabetes llevan a cabo controles exhaustivos es necesario poner el foco en ello porque son personas de riesgo. El sistema inmune de los diabéticos les hace ser más propensos a posibles contagios por coronavirus lo que podría suponer una descompensación grave de la enfermedad. Y es que durante un estrés agudo como la Covid-19, la diabetes puede desestabilizarse y provocar una glucosa en sangre descontrolada y un fallo multiorgánico. Así que por favor mucha precaución, con sentidiño y mucho ánimo a toda las personas que padecen esta enfermedad.