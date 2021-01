Detenido por organizar una fiesta en plena pandemia, negar su identificación y amenazar a la Policía

Detenido un hombre en Redondela (Pontevedra) tras organizar una fiesta en una vivienda de la parroquia de Cesantes en la que se estaban incumpliendo varias medidas anticovid, entre ellas el toque de queda fijado a las 22:00 horas en toda la comunidad gallega. La Policía local del municipio fue el encargado de intercenir en la madrugada del pasado sábado en la fiesta ilegar que se estaba celebrando en este domicilio tras ser alertados por varios vecinos de la zona. Una fiesta que se había convocado a través de las redes sociales.

Ante las denuncias recibidas, una patrulla se desplazó hasta la vivienda en cuestión y una vez allí requirieron al organziador de dicha fiesta que se identificase, pero este se negó. No quedó todo ahí, sino que el hombre amenazó a los policías y por ello acabó siendo detenido. Entre los participantes en esta fiesta estaba una menor vecina del municipio de Soutomaior (Pontevedra)

126 denuncias en 24 horas en Vigo.

Y si ponemos el foco en la ciudad olívica, la situación no mejora. En sólo un día, la Policía Local de Vigo cursó un total de 126 denuncias por incumplimientos relacionados con las restricciones y con las medidas sanitarias. La mayoría de las denuncias se interpusieron por no llevar la mascarilla puesta (un totoal de 33denuncias) o por la celebraicón de reuniones en domicilios de personas no convivientes (25 denuncias) y que están limitadas en la ciudad viguesa a un máximo de cuatro personas. Además, también se identificó a once personas que habían incumplido el cierre perimetral, además de otras tres que fumaban en la vía pública sin respetar la distancia de seguridad.

En cuanto a las denuncias relacitas a locales de ocio, cuatro establecimientos fueron propuestos para sanción por incumplimientos de la normativa vigente. Una de estas denuncias fue para una superficie comercial de la Florida que excedía el aforo permitido y otra para un negocio de hostelería que superaba el máximo de clientes que podían estar en la terraza. Además, también hubo una denuncia por desobediencia a la autoridad por negarse a ser identificado por la patrulla de la Policía Local, así como otras 14 sanciones por consumo de alcohol en la vía pública. Las personas que estaban en este grupo, que se encontraba en la bajada a la playa de Roade y también fueron propuestas para multa por exceder el máximo permitido para reuniones. Y es que hay quien todavía no se da cuenta de la gravedad de la situación.

Un operativo especial de la Policía local de Vigo, establecido entre las 06,30 horas de sábado y la misma hora del domingo, permitió conocer todos estos incumplimientos. En este despliegue se realizaron casi 150 controles a vehículos.