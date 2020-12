Desmitificando creencias: regalar una joya es possible sin gastar mucho dinero

Resta poquito más de una semana para que podamos celebrar la Nochebuena y para que no nos pille el toro yo sigo con mi empeño de ofrecer propuestas para incluir en la carta a los Reyes Magos. Así que hoy vamos a hablar de joyas, el elemento que por tradición enamora a las mujeres, y que cada vez más, también a los hombres. Por ello, he hablado con un profesional del sector, Jorge González, que es uno de los socios del negocio familiar: Roberto Joyero, con más de 40 años de historia en nuestra ciudad. ¿Cuáles son las preferencias actuales? ¿Qué tipo de joyas son las que más se demandan ahora?

Joyas para todos en Navidad.

No sólo los hombres compran joyas como se piensa y la tendencia se encamina hacia el oro blanco y también hacia el rosado. Pero bueno, Jorge también me confesaba que el oro “amarillo” nunca pasa de moda. Además de que las tendencias en cuanto a joyas Ofrecen piezas especiales, se trata sin duda de un regalo que dura para siempre por eso no es de extrañar que los clientes quieran invertir en este tipo de detalles, pero ojo, porque aunque parezca todo lo contrario, los precios se ajustan a todo tipo de bolsillos.

Y en la variedad también está el gusto. Pendientes, colgantes, pulseras, relojes...una importante abanico de productos que siempre pueden encajar con el regalo perfecto. Propuestas para chico: un reloj o unos gemelos son una buena elección. En el caso de un regalo para chica, Jorge lo tiene muy claro: un solitario o unos pendientes, son algunas opciones.

¿Cómo ha afectado la pandemia al sector?

La Navidad es una época importante para la venta no sólo en joyería sino para el comercio en general. La crisis generada por la pandemia obviamente también ha afectado al sector de la joyería pero aun así Jorge me aseguraba que no se podía quejar. Sus clientes han sido fieles al establecimiento que cuenta con una larga historia en la ciudad de Vigo.

Supongo que no será sólo en Vigo, sino en otros muchos municipios, los vecinos se están volcando con el comercio local. Siempre hay que intentar ver el lado positivo de las cosas y quizás todo esto de la pandemia nos haya servido para darnos cuenta de que los comerciantes de nuestra ciudad de nuestro barrio también merecen todo nuestro apoyo. Además, Jorge me confesaba que esta situación le ha servido también para ponerse las pilas en todo lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a la venta online. Lo que decía siempre hay que buscar el lado positivo a todo.