Desde el mes de marzo, Cáritas Diocesana atendió a más de 1.700 personas en su programa de acogida

Como cada año, los días previos a la celebración de la Fiesta del Corpus Christi, Cártitas Diocesana conmemora la Semana de al Caridad. Así, desde este lunes, 8 de junio, hasta el próixmo domingo día 14 de junio, la organización quiere dar visibilidad al trabajo que vienen desarrollando en favor de las personas más vulnerables.

Semana de la Caridad en medio de una pandemia mundial.

"Nos toca vivir momentos difíciles. Cáritas está reforzando su compromiso en un intento de llegar a las necesidades sociales que están experimentando un incremento muy considerable como fruto derivado de la pandemia", señalan desde Cáritas Diocesana. Por ello, en esta ocación tienen que emplear una nueva dinámica para celebrar esta Semana de la Caridad, habida cuenta que conferencias o cualquier acto público que reúna a mucha gente, hoy son inviables.

Programa de Acogida.

Como su mismo nombre indica, es el programa-puerta por el que Cáritas Diocesana entra en contacto con las personas, "nuestros participantes", que a diario se acercan hasta Cáritas en demanda de ayuda. Un equipo de 13 trabajadoras sociales se encarga de esta labor. Labor que comienza con un primer encuentro personal donde se trata de conocer y profundizar en la realidad personal, familiar y social de cada participante. Con todos ellos se intenta hacer una labor en la que se impliquen en el proceso de solución de sus propios problemas huyendo de una asistencia paternalista y requiriendo de cada uno de ellos que se conviertan en protagonistas de su proceso de inserción social. Cada caso tiene su propia dinámica y los plazos de travesía de su propia experiencia los va marcando el día a día ya que nuestras profesionales también hacen una importante labor de acompañamiento social.

Así, se diseña conjuntamente con ellos un proyecto de inclusión social que no es estándar sino adaptado a cada situación personal, familiar y social. El conseguir que se sientan protagonistas hace que se comprometan más decididamente en el difícil proceso de su propia recuperación. Hay que tener en cuenta que una gran mayoría vienen marcados por situaciones vitales muy difíciles (situaciones administrativas irregulares, familias desestructuradas, falta de recursos por situaciones de desempleo, problemas de salud, de drogodependencias, etc.) y en primer lugar necesitan recuperar su estabilidad. "El contacto humano, cercano y personal es una de nuestras señas de identidad ya que entendemos que la Caridad es un compromiso de amor con el más necesitado, que no es un número en una estadística sino que es una persona, con un nombre y con una historia propia", apuntan.

Dentro del Programa de Acogida tenemos el Programa de Salud en la que una trabajadora social y un auxiliar realizan labores de apoyo y acompañamiento a pacientes con VHI y/o pacientes con problemáticas de salud mental. Realizan visitas a domicilio, seguimientos de la toma de medicación y adhesión a los tratamientos, coordinación con los servicios médicos del Sergas y haciendo también que cumplan con las citas médicas.

También ponen a disposición de nuestros participantes nuestro Programa de Asesoría Jurídica. Una abogada trata de dar respuesta a cuestiones jurídicas que le plantean las personas en riesgo de exclusión social facilitándoles información, orientación y asesoramiento legal. Se gestiona todo lo que tiene que ver con documentación personal, vivienda, familia, cuestiones hipotecarias y laborales etc. "Nuestra abogada trabaja a través de entrevistas personales, respondiendo a consultas, estudio y revisión de documentación, emisión de informes, ayuda con los formularios administrativos hasta la redacción de escritos y recursos, entrevistas con diferentes órganos administrativos, particulares, abogados etc", destacan desde Cáritas Diocesana. La acogida supone, en definitiva, conocer a la persona para poder informarla y también orientar y asesorar canalizando nuestra ayuda, según las necesidades detectadas, a servicios y recursos tanto propios como externos ya que nos coordinamos con otras entidades de apoyo social.

Los recursos internos que directamente ofrece Cáritas son: gestión de ayudas económicas propias para cubrir necesidades básicas como son las ayudas en alimentación, ayudas para pagos de alquileres, luz y agua, medicamentos etc. Especial mención merece la labor con las mujeres solas o con cargas familiares. Toda esta labor se completa en coordinación con los demás programas de Cáritas buscando siempre una atención integral y que dé respuesta a todas las necesidades detectadas.

En cifras.

En los meses más duros de la crisis por el Covid-19 Cáritas hizo un gran esfuerzo ya que las necesidades se fueron incrementando de forma evidente. Ayudas Económicas:

Alimentación - número de ayudas: 1.214, por valor de 57.480 euros.

Vivienda - número de ayudas: 312, por valor de 36.623 euros.

Salud - número de ayudas: 27, por la valor de 336 euros.

Otros - numero de ayudas 28, por valor de 2.157 euros.

Entre marzo y mayo se han atendido un total de 879 hogares y el total de personas atendidas durante este mismo periodo es de 1.771.