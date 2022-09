La delegada de la Xunta en Vigo acusa a Abel Caballero de poner nuevos atrancos a la reunión con Alfonso Rueda

La delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha denunciado este lunes la “actitud machista y vergonzosa” de Abel Caballero al poner nuevos atrancos a la reunión con el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda. “Demuestra una vez más que nunca ha tenido intención de reunirse y nunca piensa en el interés de la ciudad, sino en su lucha partidista”, aseguró Marta Fernández-Tapias.

“La situación es lamentable y el desprecio no tiene calificativos. Después de la buena voluntad mostrada por el presidente de la Xunta para reunirse con el alcalde en nuestra ciudad, lo único que encontramos por su parte son impedimentos de todo tipo”, ha destacado la representante autonómica. Marta Fernández-Tapias añadió que “primero calificó la reunión como antidemocrática” y ahora se niega a una reunión en la Delegación, la misma fórmula que se utiliza en el resto de reuniones que el líder del Ejecutivo gallego realizará con el resto de alcaldes de las principales ciudades gallegas.

“No voy a consentir la actitud de desprecio del alcalde, no se que problema tiene conmigo, no se si es machismo pero queda claro que su intención no es avanzar ni llegar a acuerdos por el bien de la cidad”, ha apuntado la representante autonómica en la ciudad olívica.

Marta Fernández-Tapias también ha querido destacar que, como representante de la Xunta de Galicia en la ciudad, es la persona indicada para tratar los asuntos referidos a Vigo. “El alcalde mantuvo siempre una postura beligerante y la primera carta remitida a Rueda ya estaba llena de provocaciones y condiciones previas”, aseguró Fernández-Tapias, quien ha destacado que “el presidente de la Xunta ha mostrado su buena disposición resolviendo con la máxima celeridad la demanda para mantener el encuentro, pero ahora, cuando es convocado en la ciudad el alcalde vuelve a mostrar mala fe".

Desde la delegación territorial del Gobierno gallego en Vigo consideran que esta situación, de oposición frontal por parte del Concello de Vigo a la Xunta de Galicia desde el inicio del mandato de Alberto Núñez-Feijóo, quiere continuarse desde Praza do Rei "pensando únicamente en su interés electoral y nunca en la ciudad de Vigo".