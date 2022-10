La delegada de la Xunta en Vigo acusa a Abel Caballero de "perjudicar" a la ciudad al no reunirse con Rueda

La delegada de la Xunta en Vigo y candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad, Marta Fernández-Tapias, ha acusado este miércoles al alcalde, Abel Caballero, de "perjudicar gravemente a los vigueses" al negarse a mantener una reunión con el presidente gallego, Alfonso Rueda.

Según ha señalado, desde el Gobierno autonómico se intentó "buscar un punto de encuentro para desbloquear proyectos, infraestructuras y servicios" para la ciudad, pero el alcalde "se negó". "Este mismo martes su compañera de partido (Inés Rey, regidora de A Coruña) dejó claro que su principal objetivo es beneficiar a sus vecinos, y no solo acudió a la reunión con Alfonso Rueda, sino que también fue con la voluntad de llegar a acuerdos", ha constatado la delegada territorial.

Por contra, ha lamentado, "en Vigo está todo paralizado por el alcalde". "Es indignante. No creo que ningún vigués esté de acuerdo en el bloqueo al Casco Vello, a la estación de autobuses, a la ETEA o a Navia. Otras ciudades avanzan mientras el alcalde sigue inmerso en guerras absurdas con el único objetivo de la rentabilidad electoral", ha añadido. Al respecto, ha apuntado que el propio Abel Caballero "reconoce de forma implícita" que "lo único que buscaba era su propio interés" al afirmar que no concede fotos electorales.

Preguntado acerca de estas críticas, el regidor olívico ha vuelto a insistir en que la reunión con Rueda "era una pantomima" y que el Ayuntamiento recibió la "negativa" del presidente a todas las reclamaciones que le planteó por escrito. "Le envié 45 puntos a Rueda, y la respuesta fue 'no' a todo. Yo no doy entrevistas a quien previamente dice que 'no'", ha sentenciado.

Abel Caballero ha exigido a Rueda "que explique a la ciudad por qué en otras ciudades todo es 'sí' y todo son inversiones", mientras rechaza los planteamientos de Vigo. "Si alguien vuelve a negar a esta ciudad y a maltratarla, que no cuente conmigo para darle ningún beneplácito", ha aseverado, y ha puesto como ejemplo la inversión de la Xunta en la conexión de la Ciudad de la Cultura con la AP-9 mientras que "en el Ifevi no hace nada" para mejorar los accesos.