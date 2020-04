¿Deberían poder salir los niños a la calle durante el estado de alarma?

Tras debate generado en los últimos días, después de que dos presidentes de comunidades autónomas como el socialista de Aragón, Javier Lamban, y el popular, Alberto Núñez Feijoo, hayan coincidido en indicar la necesidad de que los niños comiencen a salir a la calle acompañados de sus padres, hemos querido conocer la opinión de un profesional sanitario al respecto.

En Cope hemos hablado con el pediatra Carlos Príncipe que considera acertada estas propuestas. "Los niños deberían tener cierta permisibilidad para salir en algún momento del día a las calles", ha asegurado tras apuntar que es necesario para la población más pequeña. También ha afirmado que, en su consulta, uno de cada tres menores que atiende acude con problemas de ansiedad. Escucha aquí lo que nos dice:

Abel Caballero, en la misma línea que el Gobierno central, dice que "lo primero es la salud".

Por su parte, el Alcalde de Vigo, Abel Caballero ha señalado este martes respecto al debate de dejar o no salir a los niños a la calle pese al estado de alarma por el coronavirus, que "lo primero es la salud". Caballero asegura que se deben seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "A todos nos gustaría (que los menores pudiesen salir), pero hay que ser muy precavidos", ha señalado el regidor de la ciudad olívica al tiempo que ha incidido en que la salud "debe ser lo primero". Así, ha rechazado pronunciarse al respecto al entender que esta decisión debe corresponder a las autoridades sanitarias, que ostentan esa competencia. Caballero ha dicho que no está en condiciones de "dar una opinión" en este debate porque los ayuntamientos, ha esgrimido, "no tenemos el ámbito de consejo sanitario, no es competencia" de las corporaciones locales. "Estamos a expensas de lo que digan las autoridades sanitarias", ha zanjado. EFE