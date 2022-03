La CUT critica la "falta de previsión" de Stellantis Vigo e indica que en Francia se produce "con normalidad"

El secretario de la sección sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Stelantis Vigo, Vitor Mariño, ha criticado la "falta de previsión" de la compañía, que está obligando a la factoría viguesa a detener su actividad en los últimos meses y ha asegurado que proveedores les han informado de que en Francia se está produciendo "con normalidad".

Así lo ha señalado Mariño tras una manifestación que ha recorrido la ciudad olívica desde el cruce de Urzaiz con Vía Norte y terminó en la Delegación de la Xunta en Areal. El sindicalista ha denunciado la "situación precaria" que viven los trabajadores de la compañía automovilística ante la "falta de previsión" de suministro de componentes.

Según él, en la actualidad ya no solo hay escasez de microchips, sino que otros elementos comienzan a faltar y culpa al sistema 'just in time' que utiliza la empresa, que reduce los almacenes intermedios y "ante cualquier problema que surja en la cadena de suministro los empleados padecen las consecuencias".

Vitor Mariño ha lamentado que la "salida fácil" sea "tirar de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)". Sin embargo, en ocasiones la empresa decide aumentar la producción y días después la reduce y elimina turnos, "jugando con el pan y con las familias".

Además, ha asegurado que los proveedores informaron de que en Francia se produce "con normalidad", mientras que en Vigo se están utilizando todos los elementos de "flexibilidad" que hay al alcance de la empresa para detener la actividad de la fábrica de Balaídos en reiteradas ocasiones. Por ello, ha pedido que se establezca una previsión anual. Mariño ha indicado que el parón de los turnos de fin de semana anunciado por la empresa afecta a unos 1.400 trabajadores.