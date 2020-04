Se cumplen 18 años de la desaparición de la joven viguesa Déborah Fernández

A Déberah Fernández se le perdió la pista el 30 de abril de 2002. 18 años después la incertidumbre sigue asolando al caso. La joven viguesa , que en aquel momento tenía 21 años, había salido a correr por la zona de Samil, en Vigo. Diez días después su cuerpo fue hallado en una cuneta en la localidad de O Rosal, a unos 40 kilómetros de su vivienda.

Cuando se cumplen 18 años de su desaparición y sin saber todavía que le ocurrió y las razones por las que Déborah no regreso a casa, su hermana, Rosa Fernández, nos ha contado en los micrófonos de Cope que es "una fecha bastante dramática y larga en el tiempo".

La causa fue archivada en 2010 y reabierta en 2019.

La causa fue archivada en 2010. Años después, en febrero de 2019, hace poco más de un año, cuando la familia de Déborah Fernández comenzaron a recoger firmas a través de la plataforma Change.org para pedir que se reabriese la causa que permitiese dar con la persona que acabó con la vida de la joven viguesa. En sólo un día lograron reunir 3.500 apoyos. La familia de Déborah inició esta campaña impulsada ante la cercanía de la prescripción del delito, en 2022, la aparición de nuevos testimonios y la práctica de nuevas diligencias han derivado en su reapertura.

Nueve años después, en noviembre de 2019, el Juzgado de instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) reabrió el caso. Por medio de un auto dictado el 7 de noviembre de 2019, la magistrada acordó la reapertura de las diligencias para la práctica de nuevas pruebas periciales. En otro auto, del 25 de noviembre, la jueza denegó diferentes pruebas propuestas por la familia, pero aceptó la declaración en calidad de testigos de siete personas.

Declaración de testigos en los Juzgados de Tui.

El 10 de diciembre, un total de siete testigos declaraban en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui. Una semana antes lo había hecho otro testigo. Entre las personas que acudieron a dar su testimonio se encontraban los padres del ex novio de Déborah Fernández. También un ex cuñado y tres amigos de la joven. Su hermana acudió también al Juzgado y ante los medios aseguraba que era un paso "importante" porque casi dos décadas después del crimen se había dado un “paso” que la familia no imaginaba. En el mes de enero, declararon también otros testigos.

Su cuerpo no presentaba signos de violencia y tampoco de agresión sexual. Por ello se barajan dos hipótesis sobre su posible fallecimiento. Por un lado, se apunta que la muerte pudo producirse de manera natural, muerte súbita, y por otro lado los forenses apunta a una posible muerte violenta por sofocación, un homicidio. Esta última es la hipótesis que cree más posible la familia de la joven viguesa.

Pero lo cierto es que 18 años de su desparición y fallecimiento sigue siendo una incógnita.

Rosa Fernández reconoce que "la lentitud" con la que se está llevando el caso les hace perder "esperanzas". "Para un caso como este, tan trágico, se está dilatando mucho en el tiempo. Una vez que se ha retomado la investigación, deberían avanzar más, por el dolor que supone para la familia que queremos respuesta", destacaba.

"Vigo se merece una sociedad mejor y es de justicia pelearlo", señalaba. Escucha aquí la entrevista completa a Rosa Fernández, hermana de Déborah.