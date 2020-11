Cuelgamascarillas: el complemento que ha llegado para quedarse durante una temporada

Hablamos de las tendencias que llegan a nuestras tiendas estos meses en cuanto a complementos de moda. Me refiero a joyas, bolsos y otros elementos que a diario utilizamos para completar nuestros looks. Para hablar sobre ello he contado con el asesoramiento de María García, gerente de Makari. En primer lugar le he preguntado por lo que se llevará en joyas este otoño invierno, un elemento fundamental para completar nuestros estilismos y que siempre marca la diferencia.

Complementos que marcan estilo y novedades generadas por la pandemia.

Las joyas son un básico que ayudan a completar cualquier look. Otro complemento básico que no puede faltar en nuestro armario es el bolso. En cualquiera de sus modalidades. Y es que existe un mundo en cuanto a tipología de bolso según su tamaño, por ejemplo los clutch siempre combinan bien, son de pequeño tamaño y para llevar en la mano por lo que si lo que necesitas es completar un look para ir a la oficina o para una jornada de no parar quizás te sea más útil una shopping bag. Versátil y todo terreno. Y claro, hay dos básicos que no pasan de moda: la mochila y el bolso bandolera.

Y por supuesto, como ocurre en nuestro día a día, el virus también se ha instaurado en nuestros estilos. No sólo por el uso de la mascarilla, que recordemos siempre debemos usar una homologada para prevenir contagios, sino en lo que me contaba María. Por cierto, ella en su establecimiento regala las mascarillas a sus clientes, porque ya se han convertido en una necesidad. Colgantes para mascarillas. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año? Lo cierto es que son de utilidad y cada vez son más personas las que se suman a esta moda.

Ya sabemos qué es tendencia en joyas con esa irrupción del cuelga mascarillas, también en bolsos, donde las mochilas también siguen triunfando para portar aquellos objetos que consideramos fundamentales en nuestro día a día. Sabemos también que en joyas vuelven las peras tanto para pendientes como collares. Algo que, yo creo, nunca pasa de moda pero ¿Cuáles son los colores que predominarán esta temporada?. En este reportaje te lo contamos.

Las ventas durante la pandemia y otros contratiempos.

Estoy convencida de que los escaparates son la mejor herramienta para mostrar tu trabajo, para dar a conocer el producto y la verdad que son muchos los comerciantes que los preparan con mimo, dando lo mejor de sí para que se conozca todo su material y seguramente estos días comenzaremos a ver cambios en muchos de ellos. Se acerca la Navidad y comenzarán a cubrirse con adornos propios de la época. Hay algunos que son auténticas joyas y que llegan a formar parte de la decoración navideña de la ciudad. Un escaparate que se espera como el propio encendido de las luces….y como se acerca la Navidad le pedía a María que nos lo pusiese un poco más fácil y que me recomendaste tres complementos que podemos incluir en nuestras cartas a sus Majestades.

María quiso trasladar su apoyo a un sector que a fin de cuentas le sirve de complemento. El hecho de contar con bares y cafeterías cerca siempre hace que más personas paseen por la zona y que aumenten las ventas de tu negocio. Ventas que obviamente se han visto mermadas por el coronavirus, pero no sólo por eso, también las obras pueden resultar malas amigas. Confiemos en que la campaña navideña sea buena y ayude a todos sectores que tan mal lo están pasando.