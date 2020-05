¿Cuándo se podrán celebrar bodas con normalidad?

El sector dedicado a la organización de bodas y eventos en Galicia muestra su malestar ante la falta de concreción para saber cuándo y cómo podrán regresar a la actividad con todas las garantías. En un comunicado conjunto, más de 200 profesionales reclaman al Gobierno de España que aclare si la celebración de bodas a la que se refiere la norma en la fase 2 y 3 es para la realización de la ceremonia o para el banquete y que anticipe "las fechas, aforos y las medidas claras", ya que "son eventos sociales que conllevan una gran responsabilidad".

¿Cuándo podrán celebrarse bodas con normalidad?

Según se recoge en el documento elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación a las distintas fases, las bodas comenzarán a celebrarse en la fase 2 "para un número limitado de asistentes" y a partir de la fase 3 "para un nñumero más amplio de asistentes". Sin duda doa afirmaciones que en nada aclarar el escenario al sector.

Desde la asociación recuerdan que "una boda es una celebración que consta de tres grandes momentos: la ceremonia, el banquete y la fiesta" y no se pueden celebrar "con restricciones" pues "las parejas que se casan quieren estar con sus familiares y amigos durante todo este proceso".

Debido a la pandemia del coronavirus, "más de 17.000 bodas ya han tenido que ser anuladas en España. Si las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la actual situación se extienden hasta agosto, la previsión es que las bodas afectadas puedan alcanzar las 100.000", indican. Una situación, señalan, que afectaría a 100.000 parejas que llevan organizando su boda desde hace más de un año y a más de 50.000 empresas y profesionales al servicio de estos eventos privados.

¿Cómo está afectando la pandemia al sector?

En esta línea, demandan que se tenga en cuenta que "es en estos meses de abril a octubre cuando se concentra el 80"%" de su facturación anual, "de un consumo primario de más de 3.500 millones de euros al año, abarcando a categorías muy distintas como restauración, músicos, fotógrafos, agencias de viajes, wedding planners, floristas, ateliers, decoradores, joyerías, pastelerías y muchas otras".

Por ello, solicitan claridad y un plan con fechas, pues esto "permitirá a los operadores del sector contar con tiempo suficiente para adaptarse y poder estar activos de forma segura desde el primer momento que se decida reiniciar el resto de las actividades". Además, sostienen que "si las restricciones a la que se verán sometidas las bodas son muy amplias", se debe "prohibir su celebración hasta el momento en que se puedan hacer dentro de un marco de normalidad".

También solicitan medidas económicas adaptadas al sector, a autónomos y pequeñas y medianas empresas directamente afectadas por la prohibición de celebración de eventos, "que precisamente han sido impactadas en el momento en que arrancaba la temporada alta de bodas, durante la cual obtienen la mayor parte de su facturación anual". En esta línea, demandan la moratoria o suspensión de impuestos durante la inactividad forzosa; que se mantengan los ERTES; la subvención total del recibo de autónomos en 2020: la aprobación de ayudas específicas para el sector nupcial; la suspensión o reducción de los alquileres de locales o subvencionar los EPIs necesarios para la realización de su actividad, entre otras medidas.

El 50% de las bodas ya han sido aplazadas al 2021 en el área de Vigo.

En Porriño, Restaurante Manolo organiza desde hace muchos años organiza bodas en sus instalaciones. Jose Manuel Fernández es el propietario y nos comentaba en nuestros micrófonos que son un colectivo muy amplio que ahora mismo no saben a qué atenerse. "Estamos en el ramo de los eventos y es una situación complicada. Nos dicen que podemos abrir con un porcentaje, pero cómo controlas una boda desde el principio hasta el final", señalaba. "No queremos forzar que se hagan los eventos, queremos hacerlos con seguridad. Qué una boda sea una celebración no un foco de un contagio", advertía en COPE VIGO.

Prognostica que se aplazará todo hasta el año que viene. Alrededor del 50% se ha aplazado ya, mientras que el otro 50% está a expensas de lo que vaya diciendo el Gobierno central en relación a este tipo de celebraciones.