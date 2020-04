La crisis sanitaria también impide la celebración de la tradicional romería de Santa Marta de Ribarteme

Cada 29 de Julio, en el municipio pontevedrés de As Neves, el santuario de Santa Marta de Ribarteme conngrega a una multitud de files que participan en su tradicional romería, declarada de interés turístico de Galicia. De esta manera, el concello situado en el límite entre la comunidad gallega y portugal se convierte en centro de peregrinación de devotos que acuden para participar de la conocida como "Procesión de Cadaleitos”. Un desfile de ataúdes portando a oferentes vivos que, siguiendo la imagen de Santa Marta, piden a la virgen por aquello que anhelan.

La romería acoge a miles de visitantes por lo que dada la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, el Consejo Parroquial se reunió en las últimas horas con la intención de valorar las posibilidades de celebrar este año el tradicional encuentro. La pandemia del coronavirus está provocando que numerosos actos, festejos y eventos que congregran a muchas persona se estén suspendiendo. Y en este caso la romería de Santa Marta de Ribarteme tampoco se podrá celebrar. Decisión que toman "con mucha tristeza".

Tampoco existe certeza de que se pueda aplazar para otra fecha.

Además, el Consejo Parroquial ha decidido que la romería no se aplazará a otra fecha, como si está pasando con otras celebraciones, puesto que al no conocer con certeza cómo evolucionará la actual crisis sanitaria, desconocen en qué otras fechas sería aconsejable celebrarlo. Las autoridades no pueden predecir un escenario favorable para celebraciones como esta, en la que se congrega un gran número de personas, por lo que no ven "factible" aplazarla.

Comprenden la tristeza de los fieles, tras tomar esta decisión, por ello les invitan a que ofrezcan este sacrificio a todos los profesionales sanitarios y voluntarios que "están dedicando su vida al servicio de aquellas personas que sufren", de maner directa o indirecta, las consecuencias de esta pandemia.