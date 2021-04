El cribado en farmacias aumenta su rango de edad: pueden participar los que tienen entre 12 a 64 años

Desde este miércoles, 28 de abril, las farmacias de la provincia de Pontevedra realizarán un nuevo cribado masivo para detectar personas asintomáticas, en esta ocasión a la población que tiene entre 12 y 64 años. El procedimiento es similar al que se llevó a cabo en ocasiones anteriores. Pinchando aquí, puedes conocer el listado de farmacias que participan en este nuevo cribado, más de 400 esta vez.

Programa para la detección del virus SARS-CoV-2

Con este nueva acción se da continuidad al primer cribado que se desarrolló en las farmacias del 9 de febrero al 23 de marzo y al más reciente dirigido a adolescentes de entre 12 y 17 años, aunque ampliando el rango de edad que abarca a buena parte de la población todavía sin vacunar.

Los datos de las experiencias precedentes hacen que las perspectivas de seguir detectando positivos asintomáticos en este tipo de cribados a través de las farmacias sean altas. Desde el 12 de abril hasta el 26 de abril se incorporaron al segundo cribado en el que participan 389 farmacias de la provincia de Pontevedra 11.744 adolescentes y se habían detectado 19 positivos en COVID 19, 13 en el Área Sanitaria de Pontevedra y 6 en el Área Sanitaria de Vigo. En el primer cribado desarrollado en 381 farmacias de la provincia de Pontevedra del 9 de febrero al 23 de marzo participaron 40.930 personas y se detectaron 76 positivos. En la provincia de Pontevedra hay 627.021 personas con tarjeta sanitaria Sergas de edades comprendidas entre 12 y 64 años, de las cuales 617.090 son candidatos a participar en el programa y 9.931 no lo son porque cumplen alguno de los siguientes criterios de exclusión.

¿Quienes pueden participar en este cribado?

Además de estar dentro de la franja de edad a la que va dirigido este cribado (12 - 64 años). Se pide no haber tenido un resultado positivo en COVID-19 en los últimos 3 meses; no ser contacto de seguimiento COVID-19 y no residir en una residencia para personas mayores o personas con discapacidad.

Además de ampliarse el rango de edad, que era una demanda de muchas de las personas que no estuvieron incluidas en el primer cribado que se realizó entre los meses de febrero y marzo a través de farmacias, las personas de la provincia de Pontevedra que ya han participado en anteriores cribados podrán repetir la prueba si siguen cumpliendo los criterios de inclusión.

En este nuevo cribado se eleva a 400 el número de farmacias de la provincia de Pontevedra participantes, lo que indica gran implicación de los profesionales farmacéuticos en las acciones de lucha contra la pandemia. La idea de este nuevo cribado es que las personas puedan solicitar en la farmacia que el Sergas les haga una PCR de saliva.

No tiene fecha de finalización y se mantendrá en el tiempo mientras sea necesario.

Las personas que presentan síntomas compatibles con la infección ocasionada por COVID-19 son derivadas por el farmacéutico a su centro de salud para que le soliciten una PCR con muestra nasofaríngea lo antes posible. La prueba es sencilla y accesible. El farmacéutico hace entrega del tubo de recogida de muestra y explica cómo se debe realizar la auto recogida de la saliva. La persona en su casa recoge 1 ml de saliva al levantarse en ayunas, sin beber agua y sin lavarse los dientes.

Indicaciones:

Al recoger la muestra, no se puede tirar el líquido de color rosado que contiene el tubo.

Si el color del líquido es amarillo, el tubo se debe desechar.

La saliva no debe contener moco y debe ser suficiente para alcanzar la etiqueta.

El tubo con la muestra debe mantenerse en posición vertical y a temperatura ambiente.

No debe estar en la nevera ni cerca de una fuente de calor.

Recogida la muestra de saliva, se debe llevar el tubo a la farmacia que lo facilitó lo antes posible y siempre antes de las 10:30 de ese mismo día. No es necesario que la persona que firma el consentimiento informado lleve la muestra a la farmacia personalmente, sino que puede ir cualquier otra persona en su nombre con la tarjeta sanitaria.

Las muestras de saliva son trasladadas por la distribución farmacéutica al Laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo para el análisis de SARS-CoV-2 por PCR aplicando el método de pooling. Una vez procesada la muestra en el laboratorio, el resultado se introduce en la Historia Clínica Electrónica del Servizo Galego de Saúde y se comunica a través del teléfono móvil que el farmacéutico indicó en la aplicación. La inclusión de personas en este cribado está limitada por el número de pruebas que puede realizar diariamente del laboratorio.