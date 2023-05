Crean en Vigo unas joyas inspiradas en las elecciones municipales del 28M

Polis, viene del griego π?λις, que en la antigua Grecia, aludía a una comunidad política que se administraba por sí misma, constituida generalmente por una agrupación urbana y el territorio circundante. Este concepto de polis entonces, no tiene que ver -como se entiende comúnmente- con un reducido número de personas hablando de política, si no al territorio y a la comunidad urbana por sí misma. Es decir, los políticos no hacen política, la política la hacemos nosotrxs con nuestras decisiones y en nuestro territorio.

“Abre tus ojos” es una muestra que busca ahondar en esta visión, y toma el nombre de la pieza de la artista Madeline Solís, quien usa la metáfora de unos anteojos para transformar la visión y nuestra incidencia dentro de la política. Así, desde esta nueva visión es desde la que se acercan lxs artistas de esta exposición. Diana Na?poles con “Tu voto decide” toma la figura de la guillotina visibilizando lo que implica una desición de voto; Karla Goram con su septum titulado “Prohibido opinar” alude al control del ganado asemejado al control político ejercido sobre las personas; Tony Villa con "El lujo de la libertad" problematiza el rol del lujo y el privilegio de clase dentro de las decisiones políticas; Madelen Pineda con "La política según las etiquetas de la sociedad" hace evidente los pensamientos de las personas acerca de su propio concepto de política; María Rosa Dos Santos con la pieza “Rosario político” reza en cada cuenta por el bienestar de cada partido político y el beneficio social que puedan aportar a la gente por último Ixchel Ledesma con su pieza “Fusta y democracia futura” usa la figura de la fusta y un diseño futurista para hacer visible la responsabilidad de la democracia ahora y en el futuro.









“Abre tus ojos” es una muestra con una visión transformadora y quizá alentadora que busca poner en nuestras manos la vida en comunidad y el modo de habitar nuestro territorio construyendo en esta nueva visión, nuevas nociones y modos de vivir la política. Todas estas piezas se han realizado completamente a mano con materiales sustentables, tales como residuos de metacrilato, de cobre, de latón entre otros.