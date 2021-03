Crea una aplicación móvil que ayuda a saber las restricciones que hay en cada municipios gallego

Desde esta media noche Baiona sube a nivel alto de restricciones, y Cangas a nivel medio. Esto significa que la hostelería en Baiona tan sólo podrá abrir las terrazas al 50% y en Cangas se reducen los aforos: 50% en terraza y 30% en el interior. Eso sí, la movilidad con otros concellos gallego sí está permitida, aunque se encuentren en distinto nivel, salvo con Beade y Maside que entrarán en el nivel máximo. Una situación que a veces, si no tenemos claro los niveles en los que se encuentra cada ayuntamiento, puede crearnos confusión.

¿Cómo puedo saber de manera sencilla por donde puedo moverme?

Pues sí, se acerca Semana Santa, restan días para que contemos con jornadas festivas en las que tendremos que tener en cuenta qué se puede hacer y qué no se puede hacer en nuestra comunidad...por suerte, Saúl Molinero y su mujer, Iria, intentan ponernos las cosas más fáciles. Ellos han creado una aplicación para móviles android que nos permite conocer las medidas que hay en cada municipio.

La idea inicial surgió de ella, psicóloga médica, que se dió cuenta que para muchas personas mayores, o no tan mayores, tantos cambios en las medidas restrictivas podrían suponer un caos. Al entender que para algunas personas esta situación podería generarle un caos, Iria le sugirió a su marido, desarrollador de Android, que podía crear una aplicación para los dispositivos móviles que facilitase esta cuestión. Esta aplicación está en contacto directo con la página de la Xunta de Galicia y se actualizan los datos cada 4 horas (aunque las restricciones varian sólo dos veces a la semana)

Y así es como nació Restricciones Galicia. Se trata de una creación particular, que no depende de ningún organismo público, esto puede generar desconfianza por parte del usuario pero en este sentido Saúl nos ofreció las claves para no dudar de esta aplicación. La principal es que se no es necesario dar autorizaciones ni permisos porque esta app no necesita estar en relación con datos de nuestros teléfono móvil.

Sin duda una forma muy sencilla de saber si puedo desplazarme de Vigo a Monforte, o desde Tui a A Coruña. Escucha aquí la entrevista completa.

Audio