Dr. Cota: "Será necesaria una minipretemporada"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, baraja tres posibles fechas para el retorno de la competición: el 26 de abril o el 3 o el 14 de mayo. Si este último caso fuese finalmente el elegido, dadas las circuntancias, podrían disputarse partidos en plazos no superiores a las 48 horas.

El jefe de los servicios médicos del RC Celta, el doctor Juan José García Cota, recomienda encarecidamente que los clubes dispongan de un tiempo entre 10 y 15 días para poder llevar a cabo una pequeña pretemporada. Asegura el médico celeste que "si no se realiza esa mini pretemporada, y dependiendo del tiempo que se esté parado, el riesgo, ya no solo de no tener una adecuada prestación como futbolista, si no el riesgo de lesiones va a aumentar mucho".