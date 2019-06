Corina Porro: "Quiero echar una mano al parrtido. Es bueno que el PP de Vigo se reencuentre con la ciudad"

La exalcaldesa de Vigo y actual presidenta del Consejo Económico y Social (CES) de Galicia, Corina Porro, asumirá la dirección de la gestora del PP de Vigo tras la decisión de su presidenta, Elena Muñoz, de renunciar a sus cargos tras los malos resultados registrados el pasado 26 de mayo. Una decisión a la que se sumó la renuncia de toda la candidatura que la acompañaron en los comicios.

Corina Porro abandonará sus responsabilidades al frente del CES porque "voy a dedicarme al 100% a mi partido. Quiero mucho a Vigo y quiero echar una mano para que el PP se VIgo se vuelva a encontrar con la ciudad". Entiendo que "los populares debemos ser servidores y entendernos con los ciudadanos".

Quiso dejar claro en los micrófonos de Cope Vigo que "voy a servir a mi ciudad a través de un partido unido y fuerte, pero que quede claro que no volveré a la vida municipal". Corina Porro ha manifestado que pasó página ya en este aspecto y que ahora se trata de hacer un esfuerzo por reconstruir el partido en Vigo, que en los últimos comicios se redujo hasta los cuatro concejales en la corporación viguesa.

No ha querido adelantar nombres de quienes asumirán esas actas de ediles y ha insistido en la necesidad de tener en cuenta "todas las sensibilidades y mirar hacia el futuro". No quiere hablar de "errores" aunque reconoce que "hubo problemas, a pesar de que las cosas se hicieron con la mayor dedicación y la mejor intención, aunque no se ha lelgado a los ciudadanos".