Consejos para dormir mejor...con un buen colchón

Lo prometido es deuda, hace unos días hablábamos de cómo podíamos acondicionar diversos espacios de nuestra casa para hacerla más confortable ya que ahora pasamos mucho más tiempo en ella. Y entre otras cosas conocíamos que un buen sofá y un buen colchón son los dos productos en los que más está invirtiendo la gente desde el pasado mes de marzo. Pues bien, hoy me he propuesto conocer en profundidad los colchones. Y para hablar sobre ello me he puesto en contacto con Juan Fernández, de la Boutique del Descanso. Le he preguntado por cuáles deben ser las características principales a la hora de decidirnos por un colchón y otro, ya que existe gran variedad, como una base para saber por cuál decantarnos. Y es que esta claro que escoger un colchón es algo muy particular, muy personal. Por eso si se trata de un colchón para una pareja por ejemplo, siempre es bueno acudir ambos a la tienda y probarlos.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de un colchón? ¿Cómo debemos cuidarlos?

Y la pregunta del millón, esa que seguramente muchos de nuestros oyentes se están haciendo si están pensando en el tiempo que tiene el colchón de su casa es si estos se estropean. La respuesta es obvia, claro que sí, como todo, con el paso del tiempo, los objetos van perdiendo sus propiedades. ¿Qué podemos hacer para alargar la vida útil de mi colchón? Pues no van desencaminados aquellos que están pensando en darle la vuelta, ventilarlo a menudo… Existen infinidad de materiales, creo que eso es algo que todos más o menos ya conocemos. De hecho, Juan asegura que en los últimos tiempos se han producido muchos avances en el mundo de los colchones, del sueño, pero siempre hay detalles que hacen mejor unos que otros según cada persona. Estos son los consejos que nos da Juan a la hora de ir a comprar un colchón.

Higiene del sueño.

Por cierto, ahora que pasamos más tiempo en casa es necesario mantener unas pautas diarias para seguir durmiendo bien, las horas recomendadas, sin exceso. Tenemos que mantenernos activos durante el día, por eso es necesario realizar ejercicio, la recomendación es no hacerlo unas horas antes de irnos a la cama. También es aconsejable llevar una buena alimentación, sin atracones a la hora de la cena para no estar pesados al meternos en la cama. Y la última pauta, pero no por ello la menos importante: debemos realizar una adecuada higiene del sueño. Estos consiste en acostarnos y levantarnos más o menos siempre a la misma hora, usar la cama para dormir y evitar el uso del móvil justo antes de dormirnos. Para aquellas personas a las que les cuesta conciliar el sueño es fundamental mantener a diario las misma rutinas antes de acostarnos. A veces darse un baño relajante con agua caliente antes de ir a la cama puede ser una buenísima solución.

Así que no esperemos más, Antonio, esta noche, deberíamos comenzar con estos hábitos para dormir no más, sino mejor.