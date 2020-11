Consejos, ideas y tendencias para crear espacios tranquilos y confortables en nuestra casa

La actual situación sanitaria que estamos atravesando con esta pandemia mundial y un virus que no cesa hace que muchas de las restricciones decretadas para frenar el virus supongan que estemos en casa más tiempo de lo que habitualmente estábamos acostumbrados. La pandemia está afectando a todos los sectores y también a la forma de concebir nuestras vidas, nuestras costumbres.... Por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda la gente se está decantando más por casas unifamiliares que por pisos en edificios. Queremos espacios más amplios que nos ayuden a estar más cómodos. También se valora ahora mismo a la hora de comprar una vivienda que esta tenga un espacio al aire libre ...hablamos de terrazas o balcones, que por cierto…se decoran con el más mínimo detalle para dar esa tranquilidad que buscamos.

Y para saber más sobre qué tendencias se llevarán a la hora de diseñar o amueblar una casa el próximo año he contactado con Rosa de Mundo Confort. Esta claro que nuestra concepción de la casa se ha modificado. El tener que pasar más tiempo en ella hace que busquemos en ella el confort, que no quiero decir con esto que antes no quisiésemos tener una vivienda cómoda. Pero ahora como que se hace ya más importante estar bien en ella.

Uno de los elementos a los que le damos ahora mucha importancia es la iluminación. Poder contar con luz natural es uno de los factores clave, pero si no se puede. Estas son algunas ideas para crear distintas iluminaciones en función de a que esté el espacio dedicado. No es lo mismo un lugar para teletrabajar que para relajarnos leyendo un libro.

Por cierto, los dos artículos más demandados son un buen sofá y un buen colchón. Ahora somos más conscientes de lo que es más importante para nosotros a la hora de buscar tranquilidad, confort y comodidad. Así que como esta es una peculiaridad me propongo buscar información más profunda sobre estos dos elementos: el sofá y los colchones y otro día hablamos de manera más detallada.

Estos son los consejos que nos ha dado, pincha y escucha.