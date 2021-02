Condenado a 15 meses de cárcel por embestir al coche de su ex novia

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo acaba de declarar culpable a un hombre acusado de embestir con su vehículo al coche que conducía su novia después de perseguirla durante varios kilómetros y por varias carreteras.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2019 cuando el acusado sorprendió a la que era su pareja con un amigo en el interior de un coche en un camino a orillas del río. Este, furioso al verlos, intentó sacarlos por la fuerza del coche e incluso llegó a romper la ventanilla trasera sin lograr que saliesen. Después golpeó la luna delantera llegando a romperla. Sin embargo, la víctima fue capaz de arrancar el noche y huír con el acusado todavía encima del vehículo. Poco tiempo después ella y su amigo volvieron a encontrar al acusado, en esta ocasión montado en un coche también propiedad de la víctima. Cuando lo vieron, ambos huyeron en dirección al cuartel de la Guardia Civil, pero al estar este cerrado emprendieron camino hacia Fornelos. Incluso así, el condenado volvió a cruzarse en su camino circulando por la carretera PO-255 en dirección a Fornelos de Montes. Cuando este los vió comenzó a perseguirlos para obligarlos a parar y que ambos saliesen del coche. Después de varias embestidas la conductora perdió el control del vehículo y chocó contra un quitamiedos en la PO-255. A pesar del golpe, ni su ex pareja ni su amigo sufrieron daños personales.

Por estos hechos la ex pareja de la víctima fue detenido imputándosele un delito de conducción temeraria y daños con agravante de género. Un delito por el que fue condenado a 15 meses de prisión y cuatro años de retirada del permiso del conducir. En este sentido, el acusado -que se declaró culpable de los hechos descritos- imploró que, por favor, no le retirasen su permiso de conducir ya que es su único medio de vida y lo necesita para llevar a su abuela de 95 años al médico. Argumenta asimismo que vive en una parroquia y no existe una línea de autobús próxima que conecte su población con la villa o ciudad más próxima. No obstante, la juez le recordó durante la vista de conformidad que la petición inicial de pena era de 4 años por lo que finalmente se ha librado de la prisión al aceptar la pena y arrepentirse. Este hombre también fue condenado a pagar una multa de 2.700 euros y una indemnización a la víctima de 1.547 euros. La juez también ha dictado una orden de alejamiento de 3 tres años.