Concierto Solidario de Navidad para apoyar un proyecto con personas migrantes en la frontera con Melilla

El tradicional concierto con el que Entreculturas inicia la Navidad en Vigo se celebrará mañana miércoles 21 de diciembre (21:30 h) en la sala viguesa La Fábrica de Chocolate, de la calle Rogelio Abalde 22, que una edición más sigue colaborando con nuestra ong y nuestros proyectos solidarios por todo el mundo.

Las artistas invitadas son de Vigo o residentes en nuestra ciudad. Y, como siempre, actuarán de forma totalmente desinteresada, lo que agradecemos públicamente. Una joven promesa, Reyes Caride. Una referencia del hip hop, que ahora reside en California, Aid Alonso. Y junto a ellas, un británico ya muy querido en Vigo, al que muchos habrán oído actuar con su guitarra en la calle del Príncipe, Adrian Timms.

En esta edición, toda la recaudación irá destinada a nuestro proyecto en con persona migrantes en Marruecos. En concreto en la ciudad de Nador, fronteriza con Melilla, en donde desarrollamos una intervención social, sanitaria con migrantes africanos y asiáticos que esperan allí su entrada a Europa y que llegan, en muchos casos tras meses de viaje, con condiciones muy precarias y después de haber sufrido todo tipo de violación de sus derechos.

La entrada para el concierto cuesta 6 euros y se podrá retirar el mismo lunes en la taquilla de La Fábrica de Chocolate. A mayores hay una Fila 0 para quien quiera realizar una donación y no pueda acudir al concierto (cuenta de Abanca y Bizum, cuyos números van en el cartel adjunto).

¿Quiénes son los artistas que actuarán?

Reyes Caride es una cantante viguesa de 19 años, comienza en la música a los 14 años de manera autodidáctica y perseverante. Amante de todo tipo de música, pero el estilo que predomina en su repertorio es el pop español y se cumple casi un año desde el lanzamiento de su primer sencillo “Quiero” disponible en todas las plataformas digitales. Actualmente preparando varias canciones propias que pronto también estarán disponibles. Hoy en día centrada en sus estudios de Imagen para el diagnóstico y Medicina nuclear, pero su verdadero sueño es poder dedicarse completamente a la música y transmitir sus sentimientos a través de ella.

Adrian Timms, es cantautor británico (Inglaterra, 1992) afincado en Vigo. Ha pasado un año tras el lanzamiento de su primer disco "Part Won”, y ahora Adrian Timms vuelve a los escenarios a defender su nuevo repertorio en solitario. Su show interactivo de sonido ecléctico acercándose al Indie-Pop, destaca por su melodiosa voz que baila entre la delicadeza y el desgarro. Muy conocido en Vigo por sus actuaciones como músico de calle en la rúa viguesa del Príncipe.

Aid Alonso, nacida y crecida en Vigo (1990), comenzó su carrera musical a los 14 años cuando un amigo suyo subió sus grabaciones de rap a internet y se volvió viral. Ganó el concurso Heineken Greenspace lo que le permitió lanzar su álbum debut “Jugando”. Esto le hizo ganar reconocimiento en la escena del hip hop en español obteniendo numerosos premios: iTunes Single Of The Week, Myspace Artist Of The Month y ganadora de Marcate Un Squares de Kellogs. Publicó otros trabajos como “Rapoemas”, “Hacer lo que quiero” y “Aprendeo”, que fue calificada como la canción más escuchada en lengua gallega. Aid se mudó a California en 2015 donde comenzó un período de inactividad musical. En 2022, Aid regresó con un nuevo proyecto musical influenciado por el soul, el r&b y el sonido de la costa oeste. Su nuevo proyecto está publicado bajo el nombre de Aid Alonso.