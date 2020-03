Concienciar sobre la prevención para evitar el glaucoma

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad ocular asintomática, que no tiene cura, y que es una de las prinicpales causas de ceguera en personas que superan la barrera de los 40 años. El objetivo de este día es concienciar a la población sobre la prevención ante esta patología.

Según diversos estudios, el 95% de los casos de ceguera por glaucoma se puede evitar mediante una detección precoz. Por ello, los profesionales médicos insisten en la importancia de tomar conciencia pues detectándolo de manera temprana y con un tratamiento adecuado se puede evitar la pérdida de visión y reducir el impacto de esta patología. Las personas a partir de los 40 años deben acudir al oftalmólogo para una revisión anual, incluso si no tienen factores de riesgo, de esta manera se puede prevenir esta patología.

En la actualidad el glaucoma afecta a más de 64 millones de personas a nivel mundial. En nuestro país, en España, existe más de un millón de españoles que padecen esta patología. En Galicia son alrededor de 59.300 personas.

Además de la detención precoz, una vez que se diagnostica esta patología es necesario seguir las pautas marcadas por los facultativos en cada caso. Hay que recordar que el riesgo de padecer glaucoma aumenta a partir de los 60 años, afectando a un 2,1% de la población, y ascendendo hasta el 3,5% al superar los 70 años.

Se calcula que dentro de 20 años, en el 2040, más de 110 millones de personas en el mundo sufrirán glaucoma.

El Glaucoma en Galicia.

En Galicia se calcula que aproximadamente 59.300 personas sufren esta enfermedad de las cuales, la mitad, más de 29.600 no saben que la padecen debido a que en sus inicios es asintomática. Por otro lado, una vez se produce el diagnóstico, la situación no mejora y se tiene conocimiento de que alrededor del 45% de los pacientes con Glaucoma no siguen el tratamiento y las pautas prescritas por los oftalmólogos, un dato que pone en riesgo la visión de unos 13.300 gallegos.