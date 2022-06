Concentración de apoyo a las alumnas del ESAD presuntamente acosadas por tres docentes de la escuela

Un grupo de profesores y profesoras, así como estudiantes, ha escenificado este lunes su apoyo a las alumnas que, hace unos dos años, denunciaron supuesto acoso sexual y abuso de poder por parte de tres docentes de la Escola de Arte Dramático de Galicia (ESAD), en Vigo, y que fueron investigados judicialmente en un proceso que fue archivado por falta de pruebas.

Este lunes, sobre medio centenar de profesores y estudiantes se han concentrado en el vestíbulo de la ESAD y han dado lectura a un manifiesto en el que, pese al archivo judicial de la causa, mantienen "la misma posición" que en febrero de 2020, cuando las alumnas les informaron de los hechos.

"Seguimos considerando que una escuela debe ser, ante todo, un espacio seguro (...), no un lugar donde el aire que se respira destile miedo, nerviosismo y amargura", ha señalado la portavoz de la Asamblea de profesores y PAS, que también ha reivindicado el derecho a "creer a mujeres que declaran ser víctimas de acoso", lo que supone tener "empatía" hacia ellas, "y no necesariamente una forma de acusación o señalamiento de los agresores".

Frente al cierre de la vía judicial, la Asamblea ha trasladado que comparte "el dolor" de las chicas que denunciaron "ante la inacción de la Administración para resolver un problema que, lejos de archivarse, persiste a modo de trauma en la memoria" y se manifiesta "en la sensación de inseguridad en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, y en la certeza de la impunidad sobre prácticas inapropiadas".





"PROTEGER" A LAS ESTUDIANTES





Asimismo, han manifestado su deseo de "proteger" a las estudiantes "presentes y futuras", y se han comprometido a hacer lo posible "por la mejora constante de la convivencia", así como por la "seguridad", para que la ESAD sea "un verdadero espacio libre de violencias machistas".

La portavoz de la Asamblea, tras denunciar supuestas "amenazas" para que no se llevase a cabo la concentración de este lunes, ha reconocido que "la situación no es fácil" para la comunidad educativa en general, y tampoco para los propios profesores denunciados, que ya se han reincoporado (aunque todavía no están dando clase).

Asimismo, ha valorado que la Inspección de Educación pondrá a disposición de alumnos y profesores un gabinete psicológico, para tratar de mejorar una situación compleja. "No es fácil llegar aquí y ver que las alumnas están llorando. No negamos los derechos de los trabajadores que se reincorporan, pero la otra situación es muy complicada también", ha apuntado, antes de insistir en que esta Asamblea no pretende "criminalizar" a nadie.

Una vez concluido el proceso judicial, la Asamblea ha señalado que está a la espera de que avance el proceso administrativo por parte de la Consellería de Educación, que quedó en suspenso mientras se llevaban a cabo las diligencias por la vía penal, aunque no se han pronunciado sobre cuál podría ser la solución a esta situación, dado que no existe en Galicia otra escuela de arte dramático a la que puedan ser trasladados los implicados.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"TRAMA ORQUESTADA CON ÁNIMO ESPÚREO"





Por su parte, dos de los profesores denunciados y exculpados, que se han incorporado a sus puestos este lunes, han lamentado que todo el proceso en el que están inmersos desde hace dos años en fruto de "una trama orquestada con ánimo espúreo".

Uno de esos docentes, Ermel Morales, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que las denuncias le han causado perjuicio como profesor, ya que "una parte" de sus colegas y algunos estudiantes "manipulados" han "predispuesto" al nuevo alumnado contra él y sus compañeros implicados. Además, ha asegurado, también ha tenido problemas profesionales para trabajar al margen de su labor en la propia Escuela.

Morales ha mantenido su inocencia, y ha señalado que, durante la investigación judicial, pudo presentar pruebas que atestiguaban que las alumnas supuestamente acosadas acudían a él para solicitarle asesoramiento y ayuda. Por ello, no descarta presentar una querella por daños morales o calumnias.

Otro de los profesores denunciados, que ha preferido preservar su anonimato, ha ido más allá y ha vinculado las denuncias con intereses personales de los propios docentes que las apoyaron, todo ello con el fin de excluir a los tres denunciados del proceso de estabilización de plazas en la Escuela. "Están usando una causa tan noble como el feminismo con fines espúreos", ha criticado.





ARCHIVO DE LA CAUSA JUDICIAL





El pasado mes de enero, el juzgado de Instrucción número 4 de Vigo daba por finalizada la investigación judicial sobre los supuestos abusos sexuales cometidos y ordenaba que se siguiese la causa contra dos de los profesores denunciados, mientras que decretaba el sobreseimiento con respecto a otro profesor, al entender que los hechos denunciados ya han prescrito.

Sin embargo, a principios de mayo pasado, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidió archivar la causa contra esos dos docentes. El tribunal provincial justificó el archivo por "falta de corroboración" de los hechos denunciados y señaló en su auto que los episodios relatados podrían responder a un "comportamiento afectuoso, ausente de todo sentido sexual".