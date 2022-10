El Concello de Vigo aprueba una beca de 205 euros para todos los alumnos de primaria y secundaria

El pleno del Concello de Vigo ha aprobado este lunes la concesión de una beca de 205 euros para todos los alumnos de primaria y secundaria de la ciudad dirigida al pago de los libros de texto del curso académico actual. Tal como ha reivindicado el alcalde, Abel Caballero, la "elevada inflación" y la situación económica actual requiere de una movilización de recursos para apoyar a las familias y a los ciudadanos. Por eso, desde el Concello se ha propuesto esta ayuda para libros de texto, como en su día se fomentó desde el Gobierno autonómico bipartito del PSOE y BNG, según ha recordado Caballero.

Por su parte, partidos de la oposición, estando de acuerdo con ayudar a las familias que lo necesitan, han criticado que se trate de una beca igual para todos, sin varemos de renta. En este sentido, el concejal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado el "Ayusismo" de Abel Caballero, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido que el Concello "dé más a quién más lo necesita".

Pérez Igrexas también ha insistido en la importancia de utilizar los remanentes de tesorería de los que dispone el Concello porque no se ejecutaron el año anterior para dar más ayudas sociales. Además, ha criticado el "populismo electoral" que supone ingresar estas ayudas en marzo, a penas unas semanas antes de las elecciones municipales.

En la misma línea ha hablado Marea de Vigo. Su portavoz, Rubén Pérez, ha lamentado que precisamente estas becas sean para todas las familias por igual. "Habrá familias que hay que darle mil euros y a otras, 50", ha subrayado, tras lo que ha reprochado que se vayan a ingresar en marzo, justo en precampaña electoral.

Por su parte, Alfonso Marnotes, del PP de Vigo, se ha preguntado por qué precisamente este año cuando hay elecciones es cuando se utilizan los remanentes para las ayudas a los libros, si ya había más de 100 millones en 2020 y en 2021 y no se llevó a cabo. Marnotes ha pedido que se reduzca la presión fiscal de los vigueses y ha criticado que no se tratan de ayudas para la compra de libros, porque "ya fueron comprados en septiembre" y este dinero no llegará hasta marzo.