El Concello de Vigo afirma que la urbanización de viales de la ETEA tiene problemas "no resueltos"

El Concello de Vigo ha respondido a la petición de la Xunta, que le urge poner a disposición los viales de la ETEA para proceder a su urbanización, matizando que dicho proyecto de urbanización no está aprobado y que, además, el Concello puso una serie de objecciones por problemas que "aún no están resueltos".

Así lo ha trasladado en una grabación remitida a los medios la concejal viguesa de Urbanismo, María José Caride, quien ha señalado que, entre otras cuestiones, el proyecto de urbanización aprobado este miércoles según fuentes del gobierno autonómico contempla instalar un tanque de tormentas debajo de la plaza de armas y un aliviadero que desaguaría en la playa, aspectos que cuestiona el gobierno local.

Además, la edila socialista ha calificado como "sorprendente" que la Xunta hable de la ETEA cuando "debería caerle la cara de vergüenza" porque "lleva 13 años sin haber absolutamente nada". "Desde el 2009, cuando se eliminó el pelotazo urbanístico que quería dar el PP, la Xunta no hizo más que poner obstáculos, no invirtió ni un euro", ha recalcado. Al respecto, ha recordado que la propia Universidad de Vigo "tuvo que pedir a Zona Franca que recomprara el edificio" que va a utilizar en la institución académica, para que se lo cediese. Asimismo, ha añadido que "no hay más que ver cómo está el parque infantil".

En la misma línea, el alcalde, Abel Caballero, ha lamentado que "la Xunta llega tarde, mal y a rastras", y ha recordado que los viales que el gobierno gallego reclama para poder urbanizar "están en proceso de adquisición por parte del Ayuntamiento a la Zona Franca". Según ha indicado, el Concello "va a desarrollar" esos viales para permitir, entre otras cosas, la inversión del CSIC en un nuevo centro de investigación marina, y ha cuestionado "cuánto invierte la Xunta" en la ETEA. "No aporta nada, todo lo que es suyo está 'a monte', y el parque infantil es un peligro público", ha criticado.

Por otra parte, la asociación de vecinos de Teis ha anunciado una nueva manifestación para exigir que las administraciones actúen en la ETEA, desarrollen los ámbitos y doten a la zona de servicios. La marcha tendrá lugar el sábado 15 de septiembre, con salida desde el cruce de Los Caños hasta el antiguo recinto militar.