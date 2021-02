El Concello evita debatir la huida de O Marisquiño de Vigo

Los concejales del grupo socialista en el Concello de Vigo han tumbado una moción urgente que había sido presentada por el único concejal del BNG, Xabier Pérez, para debatir la decisión de la empresa promotora del Festival Urbano de O Marisquiño de cancelar su edición 2021y abandonar definitivamente la ciudad de Vigo. El edil nacionalista instaba en su moción a una acción inmediata por parte del Concello para que la ciudad no pierda uno de los eventos deportivos más importantes de Galicia.

Finalmente, la moción de carácter urgente no ha llegado a debatirse en el pleno celebrado esta mañana en Praza do Rei al ser apoyada solo por los grupos de la oposición. La mayoría absoluta del grupo socialista consiguió tumbar la iniciativa y el asunto de O Marisquiño no fue asunto de debate en el pleno. El portavoz del PSOE, Carlos López Font, justificó la decisión de su grupo argumentando que "ahora no es el momento" y que "hay tiempo para seguir hablando" para evitar que el evento se marche de la ciudad. Igualmente, López Font sigue teniendo confianza en una rectificación por parte de la empresa organizadora y está plenamente convencido de que Vigo acogerá una prueba de deporte urbano el próximo año. Algo que también afirmó ayer el máximo mandatario municipal, Abel Caballero, que aseguró que Vigo contará con un festival de deporte urbano, el más importante de toda Europa, en 2022. Sea O Marisquiño o sea cualquier aseguraba rotundamente el alcalde.

El BNG tilda de surrealista la actitud del consistorio

El concejal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, calificó la decisión de surrealista por el cambio de criterio, ya que a primera hora de la mañana el grupo socialista había registrado una enmienda a la totalidad de la moción urgente presentada por Pérez Igrexas. Por lo que todo hacía pensar que los socialistas estaban dispuestos a debatir el asunto en el pleno de este miércoles.

El propio edil no ha perdido la oportunidad de criticar el narcisismo y excesivo protagonismo de Abel Caballero. Además ha tachado de ocurrencia la idea de crear un festival propio de deporte urbano al margen de O Marisquiño para 2022. El "Abeliño" ha llegado a decir Pérez Igrexas.

El Pleno aprueba la moción del Partido Popular para la pedir la red de alta tensión para Vigo

En esta ocasión, todos los concejales han aprobado por unanimidad la moción del PP en la que se instaba al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica a incluir en la planificación de Red Eléctrica Española la conexión de alta tensión para Vigo y la construcción de una subestación eléctrica en el Polígono de Balaídos para dar servicio a la factoría de PSA. El único punto de esa moción que fue retirado por el Partido Popular fue la mención a la planificación de Red Eléctrica Española para el período 2015-2020. Una planificación, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, que sí incluía el proyecto de alta tensión para Vigo. El portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, recriminó al concejal popular Alfonso Marnotes que el gobierno de Rajoy no se preocupó en su momento del proyecto pese a estar gobernando.

Por último, este miércoles también se aprobó el nuevo reglamento del pleno. Un reglamento que sólo contó con los votos a favor del grupo socialista. Toda la oposición criticó en bloque este nuevo reglamento por incidir en el excesivo protagonismo del alcalde y por permitir la ausencia del alcalde de los plenos cuando se debaten la mayoría de las mociones presentadas.