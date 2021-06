Con el verano se reactivan reclamaciones "históricas" como la mejora de la playa de A Punta, en Teis

Llega el verano y con ello reivindicaciones que cada año por estas fechas se repiten. Es el caso de las reclamaciones de los vecinos de Teis en relación a la playa de A Punta, exigen al Gobierno local que mejore sus condiciones así como las de su entorno.

En concreto, la Asociación Vecinal de Teis se dirigió con dos escritos a comienzos de este mes de junio al Alcalde de Vigo, y también a la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica, para exigir a ambas administraciones una actuación para mejorar la playa de A Punta y su entorno. Aseguran que la playa da Punta es el arenal más importante con el que cuenta los vecinos de la zona. Además, señalan que "la playa esta en contacto con el paseo marítimo y con el parque público de la ETEA, por lo que es uno de los lugares de ocio más importantes de la ciudad en los meses de verano, independiente de su falta de mantenimiento y de dotaciones".









Y en este sentido, recuerdan que este arenal presenta varias deficiencias ya denunciadas por la Asociación de vecinos ante las diferentes administraciones, entre ellas destacan que "la cuesta de acceso esta hundida, que la torre de vigilancia se encuentra en mal estado, que el paseo marítimo esta sin firme en muchos tramos, etc..". Esta playa cuenta también con un problema espacio, ya que queda muy reducido el arenal cuando la marea esta alta, lo que provoca que los usuarios se tenga que colocar en el entorno. Por ello desde el colectivo proponen que se se acondicione una superficie entre el paseo marítimo y el parque público para ganar espacio. "En la actualidad este espacio esta desaprovechado, tiene un terreno irregular y vegetación. Además, se podría acondicionar el muelle colindante con la playa. Este muelle ya lo utiliza el vecindario, aun estando en el estado actual", señalan. Aseguran que esta propuesta se trasladó al servicio provincial de Costas de Pontevedra, hace mas de dos años.

Además, los vecinos de Teis también consideran necesario acondicionar o desmontar la torre de vigilancia existente, al suponer un peligro por su elevado deterioro, de hecho recuerdan que ya hubo algunos desprendimientos de piezas metálicas. La Asociación es favorable a construir el espigón que permita recuperar arena en la playa da Punta, pero con la realización previa de estudios técnicos que avalen esta propuesta. "No estamos dispuestos a una nueva barbaridad como la decisión de depositar arenal en agosto de 2010, que fue un absoluto fracaso y dilapidar dinero público", matizan.





Acuerdo histórico entre Costas y el Ayuntamiento de Vigo de 2019

Por otro lado, el colectivo recordó que el 30 de enero de 2019, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció un “acuerdo histórico“ con el departamento provincial de Costas para avanzar en cinco proyectos que recuperasen el frontal marítimo de la ciudad, incluyendo entre estas actuaciones a playa de A Punta, "después de dos años de este acuerdo, no hubo ninguna actuación en esta playa", lamentan. "Una vez más estamos delante de anuncios y fotos, que luego no se concretan en nada", aseguran indignados. Consideran necesario que de manera urgente se mejoren los espacios y el entorno de la playa da Punta, tal y como vienen reclamando desde hace años antes las diferentes administraciones implicadas. "No es aceptable el actual estado de la playa, que además figura como una playa con la distinción de la bandera azul", sentencian.