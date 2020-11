"Con lo bien que te he cuidado, así me lo pagas". Piden más de 14 años por intentar matar a su pareja.

14 años y 10 meses de prisión. Esta es la pena que solicita la Fiscalía para el acusado de intentar asesinar a su pareja, a la que clavó un cuchillo de cocina en su domicilio de Vigo, y que será juzgado este lunes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los hechos se remontan a noviembre del pasado año 2019, cuando el hombre que ahora se sienta en el banquillo, se encontraba en la vivienda donde residía su pareja. En este momento, ambos mantuvieron una discusión tras la cual la mujer se tomó unos fármacos para dormir y se fue a la cama, mientras el hombre se quedaba en la cocina. Poco tempo después, alrededor de las 7:30 horas de la mañana, el hombre cogió un cuchillo de cocina y se tumbó al lado de su pareja en la cama. Con ánimo de acabar con su vida y "abusando de la relajación y confianza en la que se encontraba la víctima", le tapó la boca de forma sorpresiva, mientras le decía "con lo bien que te he cuidado, con lo que he hecho por tí, así me lo pagas". En un momento dado, el hombre clavó el cuchillo en varias zonas vitales del cuerpo de su pareja, entre ellas la mama derecha y el cuello. Pese a todo, la víctima logró escabullirse y se fue corriendo a la cocina hasta que la alcanzó de nuevo el agresor y la obligó a ponerse de rodillas y pedirle perdón, algo que la víctima hizo por miedo.

De nuevo, en un momento de distracción, la mujer logró escaparse de la vivienda y salir a la calle, donde pudieron ayudarla, mientras que el agresor fue detenido cuando intentaba abandonar el lugar en una moto, llevando consigo el cuchillo que había usado para atacarla.

Petición de la Fiscalía para el acusado.

Según el escrito de Fiscalía, el acusado era policonsumidor de drogas (cocaína, heroína y cannabis) y esa dependencia mermaba ligeramente su capacidad volitiva, aunque no afectaba a sus capacidades intelectivas. Por estos hechos, lo considera autor de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, con las circunstancias agravantes de género y parentesco, y pide para él 14 años y 10 meses de prisión. Además, se reclama que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante 24 años y 10 meses, y que la indemnice con 7.650 euros por las lesiones y las secuelas.