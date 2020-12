¿Cómo podems ayudar a nuestros mayores a superar los miedos que les genera la pandemia?

Este domingo fue un día importante en la lucha contra el coronavirus. Podríamos decir que ha sido un día histórico. Nieves Cabo fue la primera gallega que recibió la vacuna contra la Covid-19, a sus 82 años anima a todos a vacunarse y aseguraba que no tenía miedo ninguno.

Nuestros mayores han sido las personas más afectadas por esta pandemia. No es de extrañar que muchos de ellos se encuentren psicológicamente dañados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es raro ver cómo toda esta situación les está afectando anímicamente: miedo a relacionarse, miedo a salir a la calle...en definitiva: miedo a un virus que nos ha cambiado la vida a todos y más que nunca a ellos. Por eso, para saber cómo actuar con ellos estuve hablando con Sandra Fernández, licenciada en pedagogía, doctora en gerontología y profesional en Lingoreta. "Con personas mayores que comprenden bien se les puede hablar de esta situación abiertamente. La manera de ayudarles es transmitiendoles que esto va a tener una fecha fin y que no se le genere en su pensamiento una situación contraria", señala Sandra.

Ahora comenzamos a ver la luz al final de este túnel en el que entremos el pasado mes de marzo, pero claro, mientras no desaparezca este virus debemos seguir con ellos una serie de pautas que ayuden a reducir sus miedos. "Darles ánimos día a día. Diciéndoles que cumpliendo con las normas nos permiten hacer una vida más o menos normal", indica. Este es el procedimiento a seguir en el caso de aquellos mayores que conviven con nosotros, pero si por el contrario, nuestros padres, suegros o abuelos viven en otra vivienda distinta a la nuestra, es decir, no convivimos con ellos día a día, la manera de actuar que nos recomienda Sandra es "reforzar las relaciones personales". "Intentar hacer videollamadas, o en cierta manera, cumpliendo las normas, hacerles una visita. Trasladarles abiertamente que es por el bien de todos, añade.

¿Cómo ayudamos a nuestros familiares que residen en un centro de mayores?

Hasta aquí todo claro. Vamos a ver ahora lo que debemos hacer cuando nuestros familiares están viviendo en una residencia de mayores. Estos son los consejos a seguir para reducir cualquier miedo que les haya generado la pandemia. "Es más complicado con las personas que residen en las residencias de mayores porque depende del trabajo que estén realizando allí. Pero lo ideal sería explicarles las medidas que se toman y las razones por los que se toman", apunta.

No es raro que nuestros mayores puedan haber recibido toda esta situación con miedo, a fin de cuentas es todo nuevo para ellos y para nosotros. Para en el caso de las personas de avanzada edad también hay otra explicación como me comentaba Sandra. "Una explicación cognitiva. A la medida que nos hacemos mayores, adaptarnos a los cambios se hace más complicado", señala. Entre sus miedos, encontrarse con una persona que conoce por la calle y que se tienen que proteger de no contagiarse y no contagiar. Por otra parte, a las personas mayores también les cuesta encauzar esto con normalidad porque se desvinculan de la vida activa entendida como tal: dejan de trabajar porque se jubilan, adoptan una vida más relajada, hacen actividades como ir a piscina...y de repente esto se le corta. Por eso es un agobio más, el no poder hacer todo eso que tenían pensado hacer cuando ya no estuviesen trabajando.