¿Cómo se lleva el confinamiento en una familia formada por 10 personas?

¿Cómo se lleva el confinamiento en una familia numerosa? Esta es la pregunta del millón y es que las familias numerosas afronta esta situación con mayor gasto pues, aunque dejen de pagar durante estas semanas el comedor escolar, las neveras y las despensas son insuficientes para almacenar las imprevistas necesidades. Y sobre todo el gasto que se dispara por estar en casa las 24 horas y acudir con frecuencia a la cocina.

Varis Alonso es un vigues que vive en su domicilio con su mujer, su suegra y sus siete hijos. En Cope hemos podido hablar con él y nos confesaba que sí, que el incremento del gasto en comida es inevitable. Asegura que "aún no hemos hecho el cálculo" de lo que han gastado durante estos primeros días de confinamiento aunque reconoce que "al principio siempre compras un poco más, sin volverte loco, pero compras de más". Esta familia formada por diez personas realiza la compra una vez a la semana, reconocen que compran más ahora porque los niños ya no comen en el colegio, además, habitualmente los padres también comen en el trabajo...."se nota más" asegura Varis Alonso, "somos muchos y hace falta comprar más, claro". "Más o menos se compensará una cosa con la otra", apunta, tras afirmar que "ahora no gastamos en gasolina".

El confinamiento en una familia de 10.

Varis Alonso asgeura que su familia lleva bien el confinamiento tras haber superado ya los primeros 15 días. Las mañanas se pasan rápido pues a la 8:00 horas, el padre ya está sentado frente al ordenador para teletrabajar y los niños tienen clases virtuales. No pierden el ritmo. Además, por las tardes aprovechan para hacer deporte y otras actividades.

En nuestros micrófonos Varis Alonso quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los sanitairos, a los policias y a los medios de comunicacion por el trabajo que están desempeñando estos días. Además, quiso tener un especial recuerdo con todas las familias que han perdido a un ser querido "no estaís solos, hay mucha gente ayudando y rezando por ellos".

