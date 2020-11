¿Cómo entretener a los niños en casa? Recicla una huevera o el cartón del papel higiénico

Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día Universal del Niño. Una fecha importante para la infancia. Se celebra desde el año 1954, además hoy es el Aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que data de 1959. Y ojo, porque si no fuera poco, tal día como hoy pero en el 89, se aprobó la Convención de los Derecho del Niño, el más universal de los tratados internacionales. Como veréis hoy tenemos muchos que celebrar y poniendo el foco en los más pequeños he estado hablando con Sonia Paz, gerente de Tatarina, para que me ofreciera algunas alternativas para poder hacer con los peques estos días en los que se nos pide que estemos más en casa.

Reutilizar y reciclar, con poco podemos hacer mucho para entretener a los niños en casa.

Y entre algunas cosas que podemos hacer estos días para mantener entretenidos a los más pequeños están los adornos de Navidad, y no necesitamos mucho la verdad, nos sirve con una huevera que ya no necesitemos o con el cartón del papel higiénico que ibamos a tirar. Hay infinidad de actividades para hacer con ellos, para que se diviertan y además que nos dejen un bonito recuerdo que podamos, por ejemplo, colgar de nuestro árbol.

Sonia también me recomendaba los juegos de mesa, de los que por cierto también hemos hablado en Cope Vigo. Además, también hablamos de algo más específico como puede ser un cumpleaños. Me confesaba que algunos papás se ponen en contacto con ella para que les ayude a preparar algo especial ahora que centros de ocio infantil como el de ella permanecen cerrados por ejemplo una búsqueda del tesoro personalizada. En Tatarina, si les envías cómo es más o menos tu casa, pues ellas te adaptan de manera personalizada el juego.

El ocio infantil obligado a reinventarse.

La pandemia obligó a negocios como el suyo a reinventarse y las redes sociales en este caso jugaron un papel muy importante. A través de su cuenta de Instagram y de Facebook ofreció muchas ideas a los papás para mantener a los más peques entretenidos. Muchas actividades para hacer con poco material, ahora incluso pondrá en marcha una nueva iniciativa en la que ofrece una bolsa de actividades para hacer en casa.

Y es que negocios como el de Sonia, aquellos que están relacionados con el ocio infantil está sufriendo mucho, en su caso, la oferta de animación infantil está paralizada pero ofrece otra serie de actividades complementarias que sí que tienen mucha demanda porque las familias necesitan conciliar. Desde mayo, con limitación de aforo, permanecían abiertos, aunque tras las últimas restricciones decretadas se han visto obligados a cerrar. Hasta ese momento se organizaban por grupos, extremando las medidas de seguridad. Además, como en todo negocio, toca reinventarse, y una de las iniciativas ha sido ofrecer clases particulares online incluso a los pequeños que por distintos motivos tengan que permanecer confinados. "Damos clases por las mañana a través de Internet para que los niños estén entretenidos y los padres puedan trabajar", comenta Sonia. Tanto padres como profesionales de estas empresas de ocio infantil confían en que en la temporada navideña se permita abrir de nuevo estas instalaciones. Necesarias en unos momentos en los que los niños no tienen cole pero los papás si tienen que trabajar.

Confiemos pues en que los contagios desciendan, y que poco a poco, negocios como los de Sonia puedan volver a la normalidad, a esa nueva normalidad.