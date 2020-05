Comerciantes de Vigo molestos con la medida inicial del Gobierno de prohibir rebajas en tienda física

Malestar en el pequeño comercio tras conocer la prohibición del Gobierno de realizar rebajas o descuentos en los establecimientos físicos pero si permitirlos en la venta online. "No tiene ningún sentido", ha señalado este miércoles en los micrófonos de Cope Victorino Misa, presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo (FECOVI).

La medida adoptada por el Ejecutivo y recogida en el Boletín Oficial del Estado supone que las grandes cadenas a través de la venta por Internet puedan realizar rebajas a sus clientes, mientras que el comercio a pie de calle, el pequeño comercio principalmente, no puede hacer ningún tipo de descuentos. La razón que esgrime el Gobierno de Pedro Sánchez es evitar aglomeraciones, una opinión que no comparten desde el sector ya que "el aforo a las tiendas ya está limitado".

"La ideas era posponer las rebajas"

Victorino Misa reconoce que se le pidió a la administración "que se pospusieran las rebajas al menos un mes" ya que la mayoría de comercios pequeños tiene todo el stock de primavera - verano intacta. "Al no haber bodas, ni comuniones, ni muchas celebraciones las ventas se reducen un 60%", apunta, "no entendemos la postura del Gobierno que da más oportunidades a los grandes" y a los pequeños "no se nos tiene en cuenta", lamenta.

El presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo asegura que van a reclamar esta medida porque si no quieren aglomeraciones se pueden buscar otras alternativas que no perjudique al comercio físico.

Audio

Prohibición contemplada en el BOE

El Gobierno ha prohibido las rebajas y acciones comerciales en los comercios físicos que puedan abrir a partir de la fase 1 de la desescalada para evitar las aglomeraciones de público en las tiendas. En concreto, el Ministerio de Sanidad en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluía en un capítulo correspondiente a las actividades de turismo y naturaleza esta "restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones".

Según figura en la disposición adicional segunda "los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones". El Ejecutivo precisaba que esta restricción "no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web" de cada comercio.

Rectidicación del Ministerio este miércoles tras la polémica.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha matizado la norma establecida en el BOE. Aseguran que se debe hacer una interpretación de la misma y que lo que "se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos".