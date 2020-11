Comer de manera saludable como un hábito, no como dieta puntual

12 de noviembre, es el Día Mundial de la lucha contra la Obesidad. Ojo a lo que te voy a contar: también considerada pandemia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS entiende la obesidad o el sobrepeso como una característica de la malnutrición. Se cree que un tercio de la población mundial padece esta enfermedad por culpa de los malos hábitos a la hora de alimentarse.

De hecho, este día tiene como objetivo informar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y para hablar sobre ello he buscado la valoración de una profesional como Bertina Ferrández, que es directora médica de Nutrendo, un centro médico nutricional con presencia en Vigo, Porriño y A Coruña y que cuenta además con una Unidad de Obesidad.

Entre otras cuestiones me ha explicado que ahora se le está dando más importancia al porcentaje de masa grasa, a la composición corporal, más que al propio peso que al índice de masa corporal. Y para poder saber nuestra masa grasa existen varias técnicas cómo nos explicaba Bertina. También hemos hablado sobre el perfil de personas que sufren obesidad y la verdad es que no hay un patrón exclusivo. Hablamos en todo caso de malnutrición. Pero, ¿qué puede llevar a una persona a padecer obesidad? y lo más importante ¿cómo podemos evitarlo? Aquí te dejamos algunos consejos.

La obesidad comotrastorno metabólico.

Son diversas las consecuencias que puede llevar son mayores a un incremento del peso. Además no ha ofrecido las claves para llevar no sólo llevar una dieta, sino tener un buen hábito. Y es que la cuestión no es estar siempre ha dieta y no sentar unas bases para comer bien siempre y que esto se mantenga con el tiempo.

Estos son los consejos que nos ofrecen los profesionales y que deberíamos tener en cuenta. En datos, te cuento que las tasas de obesidad infantil crecen de manera importante en muchos países desarrollados. Cifras alarmantes a las que hay que ponerle freno. Ya hemos visto que la obesidad y el sobrepeso pueden llevar a la aparición de enfermedades graves por eso es necesario que todos tomemos conciencia, aprender a comer de una manera sana, saludables, habituarse a comer verduras, frutas, legumbres...una dieta equilibrada que nos permita tener menos papeletas a la hora de sufrir alteraciones cardiovasculares o incluso la diabetes.

Bertina lo tiene claro, nuestra sociedad necesita cambiar la forma en la que se alimenta. Además, tal y como me comentaba, es necesario combinar los nuevos hábitos alimentarios con otras disciplinas. En el caso de su clínica, en la Unidad de Obesidad cuenta, además de con asesoramiento nutricional, con una psicóloga y un entrenador personal.

Hoy puede ser el día perfecto para pararnos a pensar en cómo nos estamos alimentando y en cómo nos queremos alimentar.