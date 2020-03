Clodomiro Ogando, el párroco que anima a sus feligreses con canciones que envía a través del Whatsapp

La situación de estado de alarma no hace decaer los ánimo en el párroco Don Clodomiro Ogando, que se encarga de siete parroquias del Condado (Fontenla, Lira, San Mateo, Soutolobre, Leirado, Meder y Taboexe. Parroquias de As Neves, Salvaterra e Ponteareas). Nacido en A Lama, este sacerdote a diario realiza vídeos para acompañar a sus feligreses, los envía a través del whatsapp y también se comparten en el facebook de la parroquia de Arcade e Insua, aunque él no es su párroco.

Hoy por ejemplo, a primera hora de la mañana dedicaba esta canción con motivo de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, que se celebra el 25 de Marzo:

Vídeo

Don Clodomiro Ogando nos comentaba este miércoles en Cope Vigo que esta es una manera de estar en contacto con sus feligreses, "aunque no acudimos a la Iglesia, estamos en comunión. Es un gesto muy sencillo que nos permite mantenernos unidos a cada una de las personas de sus parroquias a través del teléfono". A través de una canción crea un hilo de esperanza. Una inciativa a la que cada día se suman más feligreses que le piden que les envíe sus vídeos.

En un primer momento se dirigía a personas mayores, pero cada día su público se amplia llegando a personas más jóvenes e incluso transpasando fronteras pues hay personas de México y Brasil que reciben los videos de Don Clodomiro.

El párroco está en un grupo de panderetas y tiene un amplio listado de canciones. "Siempre partiendo del folk galego, pero también con canciones más modernas como 'Hoy no me puedo levantar' de Mecano", estas son algunas de las canciones que emplea para dar ánimos.