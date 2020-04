Clara, Alba y Celtia. Tres pequeñas viguesas que cumplen años con la Policía Nacional

La pequeña Clara vive en Alcalbre, en Vigo (Pontevedra). Este miércoles cumplió 2 añitos. A Clara le encantan las fiestas pero, debido al estado de alarma en el que nos encontramos y a la necesidad de permanecer confinados en nuestras casas, este año esta pequeña viguesa no podía celebrar con sus amigos una gran fiesta.

Sus padres no quisieron que este día pasase desapercibido por ello pusieron con mucho cariño globos y tarta, para que Clara pudiese celebrar sus dos añitos en familia. Pero como ni sus amigos ni sus vecinos podían cantarle el cumpleaños feliz, los papás de Clara decidieron llamar a la Policía Nacional de Vigo y pedirles ayuda.

Por eso varios agentes se trasladaron hasta Alcabre a cantarle el 'cumpleaños feliz' a Clara por sus dos años

Vídeo

Clara no ha sido la única niña que cumplía años en Vigo. Alba y Celtia cumplian este mismo día, pero ellas 5 años. La Policía Nacional no dudó tampoco en desplazarse hasta Coia para cantarles también a ellas el 'cumpleaños feliz'

Vídeo

Vídeo

"Los niños tienen que ser felices porque no entienden que no haya fiestas y regalos. Todo sea por un futuro más feliz, lleno de grandes alegrías", señalan desde la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo. Sin duda un bonito detalle de los agentes de la Policía Nacional que quieren alegrar los días a los más pequeños. Para que, pese a estar confinados en nuestras casas, los niños y niñas vigueses no pierdan esa sonrisa.

Un gran esfuerzo de los agentes vigueses en un día que ha sido duro para el Cuerpo, un día triste, tras conocerse el fallecimiento del primer Policía Nacional por coronavirus. José Luis Gómez, de 60 años, agente que recientemente había sido ascendido a Oficial y tenía como nuevo destino el aeropuerto de Gerona.