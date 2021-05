Citada a declarar como investigada la responsable de un pitbull que atacó a una mujer de 92 años

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha incoado diligencias penales contra la responsable del cuidado de un perro peligroso de raza pitbull que la semana pasada atacó a una mujer de 92 años en un edificio de la calle Menéndez Pelayo. La mujer será investigada por el juzgado por la comisión de un presunto delito de lesiones por imprudencia.

Además, el juzgado también ha citado para declarar a tres personas que fueron testigos de la agresión. Con repecto al perro, este permanece en la perrera municipal y no se han establecido medidas específicas.

Un ataque brutal

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la tarde del día 29 de abril en un edificio de la calle Menéndez Pelayo. Un vecino que vio la escena fue quien llamó a policía solicitando asistencia y relatando el ataque sufrido por la mujer por parte de un pitbull propiedad de uno de los vecinos. Cuando llegó una patrulla policial se toparon con una vecina, sentada junto al ascensor, sujetando con firmeza a su perro. Los agentes, ante el evidente peligro de ser atacados , obligaron a la dueña del animal a meterlo en el interior del ascensor para así poder intervenir y asistir a la víctima que se encontraba en un piso superior.

Una vez que pudieron acceder al piso en el que la mujer fue atacada se entrevistaron con el vecino que había llamado a la policía. Este les confirmó que había escuchado ladridos y fuertes gritos por lo que se asomó al portal y vio como un perro atacaba a una señora mayor que sangraba abundantemente por su cuello y cara. Además, el testigo afirmó que no es la primera vez que esto ocurría, ya que el perro había atacado en una ocasión a su nieta, si bien no le produjo heridas de consideración por lo que decidió no denunciar.

Pocos minutos después llegaron los servicios de emergencia para socorrer a la víctima y comprobaron in situ las graves heridas que presentaba en la cara y también en el lado izquierdo del cuello. La mujer fue inmediatamente trasladada al Hospital Povisa en estado grave para ser sometida a una cirugía urgente.

Ahora serán los jueces los que determinen si existe o no responsabilidad penal por parte de la persona estaba al cuidado del animal en el momento en el que ocurrieron los hechos.