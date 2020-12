El chaleco de piel, la tendencia de la temporada

Seguimos redactando nuestra carta a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, y hoy lo hacemos con productos de peletería. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de una profesional como María García, gerente de Makari. Ella nos habla de las tendencias de esta temporada 2020/2021 en la que destacan los abrigos pero también los chalecos en piel.

Los abrigos son las estrellas de la peletería y por eso le he preguntado a María por el estilo en el que se demandan estas prendas. Y resulta curioso porque el lugar en el que resides puede influir en que escojas un abrigo más corto o más largo. Por ejemplo, en la ciudad olívica existe una mayor demanda por abrigos trer cuartos. La razón es que en Vigo no hace tanto frío como puede hacer en otra zonas, y ojo que eso no quita que hoy nos quejásemos de las bajas temperaturas con esos escasos 8 grados que había a primeras horas de este jueves.

Y ya sabemos las propuesta en cuanto al estilo, al tamaño y a las preferencias de los vecinos de la ciudad olívica, pero ¿qué pasa con los colores? ¿Siguen triunfando los clásicos o los clientes ya se atreven con algún tono más llamativo? Pues la verdad es que sí, los tonos clásicos son los más demandados, aunque otros como el mostaza también vienen pegando fuerte.

¿Afectan las restricciones al comercio local de Vigo?

También me interesado por saber cómo van las ventas en estas primeras semanas de campaña navideña. La pandemia ha provocado que cambiáramos nuestros hábitos, si antes era habitual ver grandes aglomeraciones en zonas comerciales como Príncipe o Gran Vía en los días previos a la Navidad, este año se pide hacer todo lo contrario. Además, las restricciones a la movilidad también limitan mucho. Pero ya no sólo eso sino que en el caso de María, las obras en la calle Ronda de Don Bosco (donde se ubica Makari) también le perjudican al igual que el cierre del tráfico en el centro de la ciudad a partir de las 17 horas debido a la Navidad y el encendido de las luces de Vigo.