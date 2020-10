Cazados 18 jovenes universitarios en una fiesta en una habitación en el centro de Vigo

Nuevo incremento en el número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo donde ya se alcanzan los 433. 22 personas peramencen hospitalizadas, 5 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, en las últimas horas, se trasladó a un paciente con Covid desde el hospital Universitario de Ourense al Álvaro Cunqueiro de Vigo. Una medida con la que se busca optimizar la capacidad asistencial y anticiparse a la necesidad de camas de UCI.

Y aunque estamos a las puertas del puente del 12 de octubre es necesario pedir precaución para evitar sumar más contagios por coronavirus. Nada de aglomeraciones y siempre respetando las medidas de seguridad e higiene. Esto precisamente es lo que no cumplió un grupo de jóvenes de Vigo, 18 en concreto que organizaron una fiesta en una residencia ubicada en la calle Príncipe y a la que tuvo que acudir la Policía local para poner orden. Estaban en una pequeña habitación, ninguno de ellos portaba mascarilla y no respetaban la distancia de seguridad. No es la primera ocasión en la que agentes tienen que intervenir para disolver fiestas de este tipo en la ciudad olívica.

Universitarios cazados cuando hacía una fiesta.

La Policía Local de Vigo ha identificado y propuesto para sanción a 18 jóvenes que participaban en la celebración, sin mascarilla ni distancia social. Los hechos ocurrieron sobre las 1,30 horas de la madrugada de este viernes, cuando el 092 recibió quejas de los vecinos por el ruido que supuestamente provenía de una fiesta en una residencia de estudiantes en la calle Príncipe, en pleno centro de Vigo.

Cuando los agentes llegaron, la portera del inmueble les informó de que la fiesta se estaba celebrando en el tercer piso. Una vez allí, la Policía comprobó que se habían reunido 18 jóvenes, de entre 18 y 20 años de edad, en una habitación. Los chicos, estudiantes universitarios procedentes de diferentes provincias de España, vulneraban las normas de prevención ante la pandemia de Covid-19, ya que ninguno llevaba mascarilla y, dado lo reducido del espacio, no se respetaba la distancia interpersonal.

Además, los agentes también comprobaron que estaban compartiendo botellas de bebidas alcohólicas y fumando en el interior de la habitación. La Policía los identificó y, tras disolver la reunión, tramitó diligencias de denuncia, que se remitirán a la Subdelegación del Gobierno para que instruya expedientes sancionadores.