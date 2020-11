Tras hacerse pública una denuncia anónima sobre un supuesto mal estado de la residencia de mayores de Salvaterra do Miño (Pontevedra), en la que incluso se llegó a hablar de maltrato a residentes, las familias de los usuarios salen en defensa de los trabajadores de este centro. Veintidós familiares de los residentes de las instalaciones de Salvaterra han mostrado su apoyo a través de un escrito.

Además, por otro lado, cerca de cincuenta empleados han firmado un manifiesto con el que niegan todo lo que se ha dicho sobre el cuidado de los mayores y el estado de las instalaciones. En Cope Vigo hemos podido hablar con Loreto Dopazo, trabajadora social de la Residencia de Mayores de Salvaterra. Ella nos ha contado que las imágenes que se publicaron son mentira. "Una de ellas, la de la ducha, corresponde a la zona de personal y se trata de un espacio que no se ha usado en años", comentaba, También cree que se han hecho con el propósito de hacer daño y desconfía de alguna persona externa que haya entrado como apoyo en la instalación, aunque no puede asegurar nada.

Reconoce que en el momento en el que se dieron los positivos se vieron desboardados. De ahí la intevención del centro por parte de la Xunta de Galicia. Aunque poco a poco ya se está reincorporando el propio personal de la Residencia. No pudo ofrecernos datos concretos, pues eso corresponde a la Xunta de Galicia, al Sergas, pero nos confirma que ahora mismo los casos negativos prevalecen por encima de los positivos.

Los trabajadores lamentan que se haya intentado desprestigiar su labor. Reconocen que las instalaciones estan anticuadas, pues datan del año 1998, pero que en ningún caso están sucias, "no son inhumanas y mucho menos se maltrara a nuestros mayores", apuntan. Loreto Dopazo se puso en lugar de los familiares y lamentó mucho que tuviesen que pasar por todo esto, pues "no pueden venir a verles y además da la sensación de que los han abandonado, cuando no es así". También nos ha explicado que algunos residentes tienen teléfono móvil y que hablan con sus familiares para decirles "que están bien, que no se preocupen". "No lo decimos nosotros, lo dicen los residentes", señaló.

Escrito remitido por los familiares.

Por su parte, los familiares aseguran que esas "calumnias y falsas acusaciones nos han provocado un dolor innecesario sumado al que ya padecemos por no poder estar con nuestras familias en este momento tan delicado. No se ha pensado en ningún momento en nuestros sentimientos". Además, aseguran que "los trabajadores se han volcado en todo momento en sus cuidados e incluso en esta especial circunstancia han querido confinarse con nuestros familiares. El trato recibido por el personal es inmejorable, con demostraciones continuas de cariño y respeto, haciéndoles disfrutar de una adecuada calidad de vida. Queremos reconocer su calidad humana, dedicación y preocupación que demuestran cada día para que tanto residentes como familiares nos encontremos como en nuestra casa".

La Fiscalía abre diligencias para investigar el caso.

Tras una denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente, la Fiscalía ha decidido abrir diligencias para poder así investigar si hay indicios de delito en la atención que se ha prestado en estas instalaciones.