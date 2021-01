Casi medio centenar de sanciones por saltarse el cierre perimetral en Vigo

Entre la madrugada del sábado y la primera hora de hoy domingo la Policía Local de Vigo ha impuesto un total de 99 denuncias por incumplimientos relacionados con las medidas sanitarias de prevención del coronavirus.

Los agentes establecieron más de 20 controles en distintos puntos de la ciudad para vigilar el cumplimiento del cierre perimetral decretado por la Xunta de Galicia para Vigo y para otros 60 concellos gallegos.

A raíz de esos controles la Policía Local impuso casi medio centenar de propuestas de sanción por intentar salir del término municipal sin una causa justificada.

Una de las personas que intentó saltarse ese cierre perimetral fue sorprendida saltándose el toque de queda y también varios semáforos en las calles Jenaro de la Fuente y Travesía de Vigo.

Más allá de las denuncias por la violación del cierre perimetral los agentes impusieron diez denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, nueve por no llevar mascarilla, ocho por reuniones en las que no se respetaba la distancia de seguridad, otras ocho por incumplir el toque de queda, siete por reuniones en domicilios de personas no convivientes y una sanción por incumplir la normativa de terrazas.

Los controles en Vigo continuarán a lo largo de esta próxima semana para vigilar el cumplimiento del cierre perimetral.