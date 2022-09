La carta de Alfonso Rueda a Abel Caballero previa a la reunión programada para el 3 de octubre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha enviado este lunes una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la que da respuesta a varias peticiones que el regidor olívico le planteó en misivas anteriores, y en la cual el Gobierno autonómico ha trasladado su "total disposición" a retomar el acuerdo para la integración del Ayuntamiento al Plan de transporte metropolitano. Tal como ha subrayado Alfonso Rueda, esta iniciativa social le permitiría a los vigueses disfrutar de descuentos adicionales de 400 euros al año en sus desplazamientos en transporte público. Sin embargo, Vigo decidió quedar fuera del plan.

En general, la carta se centra en tres temas concretos: la movilidad, la gestión del albergue municipal de Vigo y el proyecto de la biblioteca del Estado. Sobre el primero de ellos, Rueda ha puesto en valor los proyectos llevados a cabo por la Xunta en la ciudad para favorecer el fomento de una movilidad más limpia, como las humanizaciones realizadas en las distintas carreteras autonómicas o el convenio con el Puerto de Vigo para la recuperación del frente marítimo de la ciudad olívica.

El presidente autonómico también ha destacado el esfuerzo realizado por la Xunta para la construcción de la Estación Intermodal de Vigo, que supuso una inversión de 18 millones de euros. "Pese a estar completamente finalizada desde el pasado 10 de junio, esta nueva estación no puede ponerse en servicio debido a los retrasos acumulados en las obras de accesos, que ejecuta el Ayuntamiento de Vigo y que la Administración autonómica contribuye también a financiar", ha recordado.

En relación a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el ámbito de las infraestructuras de movilidad, después de que Caballero solicitase a la Xunta que aportase parte de los mismos a la ciudad, Rueda ha explicado que los criterios de distribución de estos fondos fueron "unilateralmente" establecidos por el Gobierno central, que se reservó la decisión sobre el 78% del total.

"Así, las entidades locales pudieron optar a un total de 1.500 millones de euros repartidos en dos convocatorias a las que el Concello de Vigo tuvo oportunidad de concurrir para desarrollar nuevas iniciativas en materia de movilidad sostenible en la ciudad", ha añadido Rueda, que puso a disposición del Gobierno local el personal técnico y las herramientas administrativas necesarias para subsanar las dificultades técnicas que pueda tener el Concello en ciertas infraestructuras "clave" para la ciudad.

Albergue

Entre otros temas, sobre el funcionamiento Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social de titularidad municipal, después de que Abel Caballero asegurase que debería ser pagado por la Xunta, Rueda ha subrayado que el alcalde sabe "perfectamente" que es una competencia propia del Concello.

"Además, al tratarse de un servicio externalizado, está gestionado por Cruz Roja, el Concello no puede recibir financiación del Plan Concertado de la Xunta para su funcionamiento, pues este está dirigido al cofinanciamiento del personal empleado público", ha añadido Rueda, tras lo que ha explicado que pese a ello el Gobierno gallego apoya al centro a través de líneas de ayudas destinadas a la realización de programas de inclusión, de los cuales Vigo recibió 440.000 euros entre 2021 y 2023.

Biblioteca del Estado

Tras la polémica que suscitó la última reunión entre el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, después de que Caballero acusase a la Xunta de entorpecer esta iniciativa, Rueda ha explicado que en el encuentro Rodríguez le trasladó al representante del Gobierno central la necesidad de que se agilicen los trámites para iniciar los trabajos "cuanto antes", "desconociendo si el Ayuntamiento está haciendo todas las actuaciones que el Gobierno central le solicitó para agilizar su construcción".

Finalmente, Rueda ha emplazado a Abel Caballero a ahondar en estos y otros temas en la próxima reunión que mantendrán juntos el próximo 3 de octubre, la cual el regidor olívico no ha confirmado su asistencia. Además, preguntado este lunes en rueda de prensa, Caballero ha informado de que todavía no ha leído la carta de Rueda, por lo que no ha dado respuesta alguna.