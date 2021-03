Cafeterías, bares y restaurantes de Vigo y su área se adaptan al uso del código QR

Desde esta medianoche todos los municipios del área sanitaria de Vigo están en Nivel 3 de restricciones. Esto significa que se permite la movilidad entre todos los concellos, incluídos también los del resto de Galicia que se encuentran en este mismo nivel. Por ejemplo, un vecino de Vigo podrá ir a Pontevedra o A Coruña porque se encuentra en el mismo nivel, pero no podrá ir a Vilanova de Arousa que se encuentra en el nivel 2, o a Pontecesures porque está en el nivel máximo el 1.

La hostelería viguesa se adapta al código QR.

Además, el hecho de estar en el nivel 3, implica que la hostelería puede abrir, además de las terrazas al 50%, también el interior de sus locales con un aforo máximo del 30%. Y también desde este viernes, 12 de marzo, el sector de la hostelería de Vigo y del resto de municipios del sur de la provincia ha comenzado a adaptarse al uso del código QR en sus establecimientos.

Desde hoy es obligatorio que los establecimientos tengan en un lugar visible el cartel normalizado con aforos máximos y permitidos en cada momento, así como un código QR con el que los usuarios, de forma voluntaria, pueden registrar su visita para posibles rastreos futuros de casos.Esta medida, incluida en el protocolo de Hostelería Segura, debía entrar en vigor el pasado día 5. Sin embargo, algunos problemas en la descarga del documento desde la web habilitada por la Xunta demoraron su obligatoriedad hasta este viernes. A partir de esta fecha, los establecimientos que no lo exhiban pueden ser multados.

Esta mañana hemos preguntado a varios hosteleros de la ciudad olívica y pese a que la valoración de esta iniciativa es positiva, reconocen que no todos los clientes lo están utilizando. De hecho, aseguran que para las personas mayores esto es una dificultad añadida puesto que muchos de ellos no cuentan con teléfono móvil o no saben muy bien qué es lo que tiene que hacer.

Audio

Ampliación del toque de queda.

Por el momento, permanecerá vigente el toque de queda a las 22:00 horas y el cierre perimetral de Galicia. Eso sí, en las últimas horas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba que, si se mantienen los datos actuales de la pandemia podrían ampliarse los horarios y los aforos de cara al puente del Día del Padre y Semana Santa. "La posición de la Xunta es que el martes evaluaremos en el comité clínico lo que haremos para el puente", ha sentenciado el presidente gallego, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, antes de avanzar que, si bien no puede "anticipar" las cifras que habrá la semana que viene, si se mantienen los datos de hoy, "se ampliarían determinados horarios y aforos".

Además, en las últimas horas, el Clúster de Turismo de Galicia y varias asociaciones de hosteleros gallegos solicitaban al Gobierno gallego esta ampliación de horarios. En Cope Vigo, hemos hablado sobre ello con el presidente de la Federación de Hostelería de la provincia de Pontevedra, César Sánchez Ballesteros, uno de los colectivos que se suma a esta petición, para que nos explicase en qué consiste y también para que nos ofreciese una primera valoración sobre el uso de los códigos QR.