Búsqueda desesperada de Faruq, el perro de una redondelana, que podría haber sido robado

La compañía y el cariño que pueden transmitir los animales quizás sólo lo entienden aquellas personas que conviven con uno de ellos. Perros y gatos terminan formando parte de la familia y se cuenta con ellos como uno más. Eso es lo que siente Bea, una vecina de Redondela (Pontevedra), por su perro Faruq, que permanece desaparecido desde el pasado 18 de enero.

Buscando a Faruq desde hace más de un mes.

Desde ese día, Bea busca de manera desesperada a su perro, a Faruq. Los primeros días lo hizo, junto a familia y amigos, en la zona donde había desparecido preguntando a todos los vecinos y pegando carteles, pero sin resultado. "Nadie lo había visto por ningún sitio", asegura Bea. La última vez que se vio al perro, etse llevaba un collar con su nombre y el teléfono de contacto, además de una chapa con la dirección y otros datos, también tiene chip.

Descartando que estuevse muerto, todos los días esta redondelana revisaba andando las vías del tren, las cunetas y carreteras, llamaba al servicio de Tráfico, a conservación de carreteras e incluso a la empresa que recoge la basura en su municipio por si algún desalmado lo hubiese tirado en un contenedor, pero tampoco nada. La desesperación es tal ante la falta de Faruq que Bea y su familia ofrece desde el primer día una recompensa para aquella persona que de con el paradero del perro. Incluso le han dado copias de los carteles a todos los carteros de Redondela por si lo veían en la zona o en alguna casa. Incluso avisaron a proyectoras, aCAAN, a La Madroa, a veterinarios, al REGIAC.. sin tener resultados.

Sabiendo el importante papel que juegan las redes sociales, a menudo Bea realiza publicaciones en Facebook con los carteles de búsqueda e incluso ha creado una página de intagram(@faruq_desaparecido) para llegar a un mayor número de personas. Estas publicaciones han sido compartidas por más de 5.300 personas. Uno de los videos que ha compartido Bea para ver si alguna persona o algún vecino lo veía lleva más de 32.000 reproducciones.

Llamada avisando del robo del perro y advirtiendo que no lo devolverían.

A la semana de desaparecer, Bea recibió una llamada anónima donde le decían que el perro estaba bien, pero que dejaran de buscarlo, que lo había cogido una persona y se lo había llevado para su casa con sus hijos pequeños. Obviamente, puso una denuncia ante la Policía, pero al tratarse de un número oculto y ser un perro no pueden hacer nada. También llamó al Seprona, a los que trasladó la denuncia. De manera desesperada esta chica nos asegura que intenta llegar a esa persona de alguna manera "para ablandar el corazón" y que le devuelva a us perro. Asegura que se muere de pena porque este perro, Faruq, "es mi vida, lo único que me alegra el alma".

Vecinos de municipios limítrofes han hecho un grupo para salir a buscar a Faruq por las casas haciendo sonar su juguete preferido, ya que debido al confinamiento perimetral, no pueden buscar fuera de su ayuntamiento, de Redondela. Bea no cesa en su empeñó de volver a ver a su perro. Esta misma mañana ha dejando carteles en cada uno de los coches aparcados en su pueblo. "El confinamiento y la lluvia no me ayudan para buscarlo como quisiera", apunta, "mucha gente está volcada conmigo, pero es frustrante salir a buscar sin saber a donde. Recorrer las parroquias casa por casa llamándolo y volver a casa hecha polvo todos los días...".

La semana pasada también otra persona de manera anómica les dijo que el perro estaba en la zona de Cesantes. Toda la familia salió en su búsqueda, recorriendo la zona. pero sin resultado. Nos asegura que no va a parar hasta poder encontrarlo y desde Cope Vigo queremos ofrecer nuestro granito de arena para poder llegar a más personas y poder localizar a Faruq y que vuelva a casa.