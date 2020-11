El buen precio del marisco anima a los vigueses a comprar de cara a la navidad.

Queda poco menos de un mes para que nos sentemos a la mesa a celebrar la Nochebuena. No sabemos por el momento cuántas personas podremos hacerlo, tampoco en qué condiciones, pero eso no quita que muchas personas ya tengan la mente en ese menú especial que servirán en una de las noches más importantes del año. Y como no, en nuestra tierra el marisco sigue siendo el producto estrella por eso me he acercado al mercado, concretamente a Froitos do Mar San Simón, y he hablado con su gerente, Sandra Vidal, quien me ha confesado que, pese a todo, aquí somos muy previsores.

Produco fresco y económico de cara a las cenas de Navidad.

El cierre de la hostelería ha hecho bajar los precios tanto del pescado como del marisco, eso lo hablamos en un instante, pero para no desviar la atención. Qué para eso estamos preparando nuestro menú navideño: los langostinos, las nécoras y la centolla son una apuesta segura. Los precios, todavía son buenos, pero si estás pensando en llenar el congelador, no tardes mucho en acercarte al mercado. Y es que puede que en los próximos días el marisco vuelva a subir de precio.

Y aunque puede que algunos ya seáis unos expertos en el mundo del marisco. A mi todavía me quedan muchas, muchísimas clases culinarias, así que le he preguntado a Sandra por el mejor método a la hora de cocer nuestros mariscos y estos son sus trucos como cocer con mucha sal o que una vez que el marisco de patas este listo lo dejemos reposar boca arriba.

En cuanto a tiempos, pues por ejemplo un buey mediano debería estar cocido en 18 minutos, dos minutos más, 20 si es grande. Al camarón le hace falta poquísimo tiempo entre 1 y 2 minutos. Una centolla media, para que quede en su punto es suficiente con 15 minutos y una cigala grande con 3. Ojo que estos son datos aproximados.

El pescado también lo podemos encontrar a muy buen precio.

Y si hablamos de pescado, pues como me comentaba antes Sandra, ahora también es buen momento para comprar, el hecho de que la hostelería este cerrada hace que haya más producto y el no poder ir a un restaurante o bar pues nos lleva a que queremos comer rico en casa. También he podido hablar con Sandra sobre las ventas durante los últimos meses con el estado de alarma, el confinamiento. Me confesaba que a su negocio no le afectó demasiado, al fin y al cabo la gente ha seguido consumiendo pescado. Eso sí, ha potenciado más el servicio de entrega a domicilio.

En breves contarán con una página web donde poder elegir todos los productos que quieras que te lleven directamente del mercado a tu casa, mientras tanto funcionan a través de whatsapp: 687.83.18.77 Son muchas las personas que se han animado a hacer este tipo de compra, sin complicaciones y de hecho cada día son más los que se suman al servicio a domicilio. Las redes sociales en este caso también juegan un papel importante, a través de ellas ofertan sus productos y ahí ya puedes elegir todo lo que quieras del mar, producto fresco, cercano y de calidad.