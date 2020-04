Bradaric prefiere acabar la temporada aunque sea sin público

El centrocampista del RC Celta, Filip Bradaric, se ha referido en una entrevista para los medios oficiales del club al posible desenlace de la competición de Liga. El croata cree "ojalá se pueda acabar todo esto, porque a todo el mundo le interesa", preguntado sobre la posibilidad de retomar la Liga, aunque ello deba hacerse en unas condiciones especiales. Una de ellas sería la de jugar sin público en las gradas de los estadios, algo extraño pero necesario por la crisis del coronavirus: "El fútbol sin fans no es fútbol, pero en quizás en esta situación sea mejor jugar sin aficionados que no acabar la temporada", aseveró Bradaric, a la espera de saber si los futbolistas recibirán el visto bueno del Ministerio de Sanidad para poder regresar al trabajo. Además, el futbolista también valoró la opción de seguir en Vigo la próxima campaña, porque dice ser muy feliz en Galicia y que "si todo va bien, me gustaría seguir en el Celta".