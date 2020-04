Beauvue carga duramente contra los dirigentes del Celta

En declaraciones a Riazor.org, página que sigue la actualidad del Deportivo, el delantero antillano contó cómo fue el tramo final de su etapa como jugador del Celta. Beauvue aseguró que los dirigentes celestes le pusieron todas las trabas posibles antes de su marcha. Fue muy contundente sobre su relación con los máximos responsables del Celta, aseverando que "alguno de los que mandan, porque tienen poder y dinero, me quiso joder la vida", y que no le permitían a sus compañeros seguirle en redes sociales o darle 'me gusta' a sus publicaciones.