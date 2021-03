Así quedan las restricciones en el área sanitaria de Vigo

En la medianoche de este viernes entra en vigor el nuevo mapa de restricciones en Galicia que fija cuatro niveles con distintas medidas conforme al nivel de incidencia acumulada de casos positivos a 14 días en los concellos gallegos. Así, en lo que respecta al área sanitaria de Vigo, todos los concellos se mantendrán en el nivel más bajo de restricciones, por lo que a partir de este viernes, día de San José, se permitirá la apertura de la hostelería con un aforo máximo de un 50 por ciento en el interior y un 75 por ciento en las terrazas, la movilidad estará permitida entre todos los concellos del área sanitaria al compartir el mismo nivel de riesgo, las reuniones entre NO convivientes en domicilios siguen estando prohibidas pero sí se permitirán las reuniones de no convivientes en otros espacios no domiciliarios con un límite de 4 personas NO convivientes en el interior y 6 NO convivientes en espacios al aire libre.

Soutomaior rebaja su nivel de riesgo

El concello de Soutomaior, que no pertenece al área sanitaria de Vigo pero sí a nuestro ámbito de influencia, se sitúa ahora en un nivel de riesgo superior al resto de municipios con los que limita pero igualmente inferior al nivel alto de riesgo que registraba hasta ahora. En este nivel, los vecinos de Soutomaior ya podrán hacer uso de la hostelería con loslímites de un 30 por ciento en el interior y un 50 por ciento en las terrazas. La movilidad, sin embargo, queda muy restringida ya que no será posible el acceso a concellos con una incidencia acumulada inferior, como es el caso de Vigo y el resto de concellos de su área sanitaria.

Resultados de los cribados realizados por el Sergas en el área sanitaria

El Sergas ha hecho públicos los resultados de los cribados realizados en distintos concellos del área sanitaria en los últimos días. Así, en el concello de Baiona de las 736 pruebas PCR se detectaron un total de 7 positivos, en el concello de Nigrán de 1043 pruebas se detectaron 2 casos activos, en Gondomar de los 1.132 test no se encontró ningún positivo, en Tui de 1.246 cribados se detectaron 2 positivos y finalmente en Tomiño, de las 871 pruebas PCR realizadas 8 resultaron positivas. Asimismo, también se practicaron sendos cribados en los IES Álvaro Cunqueiro y Alexandre Bóveda de Vigo en los que encontraron 7 positivos de un total de 1.583 PCR.

Finalmente, el Sergas informó que se continuará con estos cribados poblacionales en el concello de Cangas y posteriormente en el concello de Moaña con el objetivo de localizar casos activos asintomáticos que puedan estar expandiendo el virus.